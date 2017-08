Vớt cá chết ở hồ Hoàng Cầu. (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)

Chiều 3/8, hồ Hoàng Cầu (quận Đống Đa, Hà Nội) tiếp tục xuất hiện nhiều cá chết, nổi trên mặt hồ.Đây là lần thứ 3 xảy ra tình trạng cá chết ở hồ Hoàng Cầu, những lần trước là vào tháng 6/2016 và tháng 6/2017. Đặc biệt, trong năm 2016 số lượng cá chết tại hồ này lên đến gần 40 tấn.Theo ghi nhận tại hiện trường, chiều 3/8, hàng trăm kg cá chết đã dạt vào các mép hồ, bốc mùi hôi tanh khiến người dân sống ven hồ vô cùng khó chịu. Càng về chiều số lượng cá chết càng tăng lên, chủ yếu là cá chép, cá trôi, rô phi…, có trọng lượng từ vài lạng đến 2-3kg.Ngay sau khi nhận được thông tin, Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội (đơn vị được thành phố giao quản lý hồ này) đã chỉ đạo lực lượng công nhân sử dụng 3 ca nô khẩn trương tiến hành vớt cá chết, dọn dẹp vệ sinh. Số cá chết được vận chuyển tới nơi chôn lấp đảm bảo vệ sinh môi trường, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân.Theo Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội, đơn vị đã phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành lấy mẫu nước trong hồ để xét nghiệm, xác định rõ nguyên nhân cá chết để có biện pháp khắc phục kịp thời, bảo vệ môi trường và nguồn nước trong hồ.Công ty này cũng khẳng định hồ Hoàng Cầu là hồ điều hòa, không có nguồn nước thải nào chảy xuống, ngoài cống thoát nước mưa phía Hào Nam.Về nguyên nhân cá chết hàng loạt, một số người sống xung quanh khu vực hồ Hoàng Cầu cho biết nhiều khả năng cá chết là do thời tiết thay đổi, đang nắng nóng đột ngột chuyển mưa to nên cá không kịp thích nghi. Trước đó, tại hồ này cũng xảy ra hiện tượng cá chết sau khi trời đang oi bức, nắng nóng chuyển mưa.Cũng theo ý kiến của người dân, nguyên nhân cá chết tại hồ Hoàng Cầu không phải do ô nhiễm nước hồ, bởi nguồn nước ở đây mặc dù có ô nhiễm nhưng mức độ không đáng kể. Trên mặt hồ được lắp đặt nhiều máy sục khí, thả bè thủy sinh và hàng ngày, một số người vẫn đến đây câu cá để ăn./.