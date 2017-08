Đường dây 35kV Phú Bình nằm vắt qua nhà dân thôn Phú Ổ, xã Bình Phú huyện Thạch Thất. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)

Như Thông tấn xã Việt Nam phản ánh, suốt 10 năm qua có hàng chục hộ dân với vài chục nhân khẩu ở thôn Phú Ổ, xã Bình Phú huyện Thạch Thất (Hà Nội) phải sống dưới đường điện trung thế 35kV, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng.Sau khi tiếp nhận thông tin trên, huyện Thạch Thất đã họp với các ngành và chính quyền xã có cam kết sẽ di chuyển đường điện trên ra một vị trí khác, đảm bảo cuộc sống cho người dân.Ông Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch huyện Thạch Thất cho biết để di chuyển đường dây, huyện đã giao cho Phòng Kinh tế - Công ty Điện lực huyện khảo sát, tính toán phương án di chuyển đường dây tới vị trí mới theo quy hoạch. Dự kiến đến cuối năm nay sẽ di chuyển xong đường điện này, kinh phí do ngân sách huyện chi trả.Ủy ban Nhân dân huyện cũng giao xã Bình Phú, trong thời gian chờ di chuyển đường dây điện 35kV, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân không vi phạm khoảng cách an toàn lưới điện, nhằm hạn chế tai nạn điện có thể xảy ra nhất là vào thời điểm mưa bão.Ông Nguyễn Kim Loan nhấn mạnh lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thất đang giao cho các ngành tiến hành rà soát lại trên địa bàn các dự án xây dựng hạ tầng, các tuyến đường dây, trạm biến áp điện trên địa bàn xem có trùng quy hoạch, kịp thời giải quyết, tháo gỡ, tránh để lâu ảnh hưởng đến đời sống của người dân.Người dân thôn Phú Ổ được cấp đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho mảnh đất của mình ngay dưới đường dây điện trung thế 35kV đã 10 năm nay. Tuy vậy, trong 10 năm qua người dân, không thể xây nhà cao tầng, phải sống trong tâm trạng bất an vì nằm trong hành lang giới hạn an toàn điện trung thế 35kV. Thậm chí, có người đã bị điện giật dẫn đến thương tật suốt đời./.