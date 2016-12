Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Ngày 26/12, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết 8 năm thực hiện Nghị quyết số 16/2008/NQ-CP của Chính phủ về từng bước khắc phục ùn tắc giao thông và triển khai Kế hoạch đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 trên địa bàn thành phố Hà Nội.Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng cho biết tám năm qua, Hà Nội đã giảm được 70% số “điểm đen” ùn tắc giao thông. Nếu năm 2010, Hà Nội có tới 124 “điểm đen” ùn tắc giao thông, đến năm 2016, con số này chỉ còn 41 điểm; trong đó, 20/44 “điểm đen” tồn đọng từ năm 2015 đã được giải quyết. Số vụ tai nạn giao thông liên tục giảm cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.Bên cạnh đó, tính đến tháng 11/2016, mạng lưới xe buýt Thủ đô đã có 97 tuyến với trên 1.500 phương tiện, tổng chiều toàn mạng lưới trên 1.700km; tỷ lệ đảm nhiệm vận tải hành khách công cộng tăng lên 20%.Song song với xe buýt truyền thống, tuyến buýt nhanh BRT đầu tiên của Hà Nội và cũng là đầu tiên trên toàn quốc, mã số BRT 01 Kim Mã-Bến xe Yên Nghĩa cũng đã hoàn thành, sẽ chính thức đưa vào vận hành từ ngày 1/1/2017.Về hạ tầng, giai đoạn 2008-2016, trên cơ sở các quy hoạch được duyệt, Thành phố Hà Nội đã tập trung mọi nguồn lực để triển khai, hoàn thành và đưa vào sử dụng 10 cầu vượt kết cấu thép lắp ghép tại một số nút giao trọng yếu như Ngã Tư Sở, Hoàng Minh Giám-Nguyễn Chánh, Lê Văn Lương-Láng... cùng hơn 80 công trình giao thông quan trọng, với tổng vốn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng.Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình đánh giá cao và biểu dương những kết quả và sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố và cả hệ thống chính trị thành phố Hà Nội trong thực hiện Nghị quyết số 16/2008 của Chính phủ.Bên cạnh những thành tích đạt được, Hà Nội hiện vẫn phải đối mặt với nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông từ quá trình phát triển kinh tế-xã hội. Do đó, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu thành phố Hà Nội tiếp tục tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, đẩy mạnh xã hội hóa, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào quản lý và điều hành giao thông, từng bước hướng đến việc điều hòa giao thông hiện đại của một thành phố thông minh.Phó Thủ tướng nhấn mạnh Hà Nội cần tăng cường quản lý nhà nước trong tổ chức giao thông, nhất là quản lý tốt hoạt động vận tải hành khách; bố trí phân luồng, tuyến hoạt động ra vào các bến hợp lý, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân. Đồng thời, thành phố tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức ra quân, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, tổ chức giải tỏa lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, giải tỏa lòng đường vỉa hè.Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị Bộ Giao thông Vận tải và các Bộ, ban ngành Trung ương chủ động, tích cực quan tâm giúp đỡ, phối hợp cùng Thành phố Hà Nội trong công tác quản lý, quy hoạch, đầu tư vốn xây dựng hạ tầng giao thông và đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tập trung thực hiện tốt chỉ đạo của Chính phủ về công tác di dời cơ quan, bệnh viện, trường học ra ngoài khu vực trung tâm thành phố nhằm góp phần giảm áp lực giao thông cho khu vực nội đô.Phó Thủ tướng yêu cầu thành phố Hà Nội chủ động phối hợp với các Bộ, ngành triển khai nghiêm túc, có hiệu quả chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 trên địa bàn thành phố; tạo điều kiện để nhân dân đi lại, vui Xuân được an toàn, thuận tiện, vui tươi.Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Đức Chung khẳng định thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đã được nêu trong Nghị quyết số 16/2008/NQ-CP ngày 31/7/2008 của Chính phủ trong tình hình mới.Thành phố tập trung phát huy các mặt đã làm được, khắc phục các tồn tại hạn chế, tiếp tục xây dựng và triển khai quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông và giảm ùn tắc, giảm tai nạn giao thông.Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã lên kế hoạch triển khai cụ thể các phương án tổ chức giao thông, an toàn, thông suốt và đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Trong đó, thành phố đã giao Sở Giao thông Vận tải, Công an thành phố, các sở, ban, ngành liên quan, các địa phương phối hợp thực hiện đồng bộ có biện pháp khắc phục kịp thời, không để ùn tắc kéo dài trên 30 phút.Lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động, thanh tra giao thông... tăng cường công tác tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; đảm bảo cho nhân dân Thủ đô và du khách đón một năm mới vui tươi, an toàn./.