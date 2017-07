Nhiều người dân tại Hà Nội khi đi làm Thẻ Căn cước công dân mới đều được hẹn sau 2 tháng mới trả kết quả. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bảng thông báo được dán ngay tại cửa ra vào để nhân dân đến làm thẻ căn cước công dân được nắm bắt rõ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sáng 13/7, tại điểm làm thẻ Căn cước công dân, Công an Thành phố Hà Nội (44 Phạm Ngọc Thạch – Hà Nội) xuất hiện bảng thông báo với nội dung: Ngày 4/7/2017 Tổng Cục cảnh sát (Bộ Công an) có công văn thông báo về việc chậm trả thẻ Căn cước công dân.Lý do trong thông báo là hệ thống cấp quản lý Căn cước công dân sử dụng công nghệ cao, phức tạp đòi hỏi phải chi phí vận hành rất lớn, đồng thời vật tư, vật liệu phải nhập từ nước ngoài về Việt Nam bị chậm.Theo thông báo đến cuối tháng 8/2017, Trung tâm Căn cước công dân quốc gia mới có vật tư để in thẻ trả cho các địa phương. Sau khi trung tâm Căn cước công dân quốc gia đủ vật tư in thẻ thì tiếp thực thực hiện hẹn trả cho công dân theo đúng quy định của Luật Căn cước công dân.Ghi nhận tại điểm làm thẻ Căn cước công dân, Công an Thành phố Hà Nội, người dân vẫn đến làm thẻ Căn cước công dân mới bình thường. Địa điểm được trang bị nhiều bàn ghế hơn cho nhân dân đến làm các thủ tục, hiện tại có 2 dây chuyền tiếp nhận hồ sơ với đầy đủ mọi khâu: chụp ảnh, lấy vân tay... Mỗi ngày bình quân 2 dây chuyền xử lý được gần 1.000 trường hợp gồm tiếp nhận, trả kết quả và hướng dẫn công dân kê khai hồ sơ...Trao đổi với phóng viên, Đại tá Phùng Đức Thắng – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (C72) cho biết: “Vật tư, vật liệu để sản xuất cấp thẻ Căn cước công dân đang bị chậm nhập về Việt Nam do nhiều nguyên nhân, Tổng cục Cảnh sát đã có văn bản thông báo cho các địa phương”.“Hiện tại phôi để làm thẻ căn cước công dân đang chậm, dự kiến cuối tháng 7 này sẽ được cấp lại cho công dân, hiện tại các công dân đến làm các thủ tục về cấp thẻ đều được các cán bộ tiếp nhận hồ sơ giải quyết, chỉ có thời gian trả kết quả chậm hơn sơ với quy định.”Việc chậm trễ này đã gây khó khăn cho không ít công dân, vì đa số những người đi làm lại, làm mới thẻ căn cước đều từ nhu cầu cần đến cho việc hoàn thiện hồ sơ của mình trong vấn đề thủ tục hành chính nào đấy.Về việc này, đại tá Thắng cho biết, những chiếc hợp đặc biệt gấp như những công dân có nhu cầu gấp để sử dụng thẻ căn cước cho các mục đích đi lại, học sinh sinh viên cần để phục vụ việc học hành, những người làm hộ chiếu đi nước ngoài, làm bảo hiểm đi bệnh viện…thì sẽ được cơ quan công an ưu tiên cần phải giải quyết sớm. Tuy nhiên thực tế diễn ra thì không thể đáp ứng được hết các "nhu cầu gấp!"Theo quy định giải quyết hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân đối với các thành phố, thị xã là 7 ngày, khu vực nông thôn 15 ngày, biên giới hải đảo 20 ngày. Được biết, hiện tại có 16 tỉnh, thành phố triển khai việc cấp thẻ căn cước công dân. Mỗi ngày Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư giải quyết 15.000 đến 16.000 hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân./.