Một lô hàng nầm lợn không rõ nguồn gốc bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh minh họa. (Ảnh: Đức Duy/TTXVN)

Sáng 28/12, lực lượng liên ngành gồm Cảnh sát Môi trường Công an thành phố Hà Nội, Thanh tra Nông nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội phát hiện, bắt giữ xe tải chở hơn 1 tấn nầm động vật không có nguồn gốc xuất xứ đang được vận chuyển vào Hà Nội tiêu thụ.Thông tin ban đầu, sau nhiều ngày trinh sát, vào khoảng 5 giờ ngày 28/12, tại khu Trạm, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội, lực lượng liên ngành gồm tổ công tác Đội 2, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49), Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Đội Thanh tra Nông nghiệp số 3 (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội) tiến hành kiểm tra xe tải biển kiểm soát 89C-124.86 do Nguyễn Hiền Lương (sinh năm 1992, ở Tân Việt, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) điều khiển, đồng thời là chủ hàng.Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có nhiều thùng xốp chứa nầm động vật đang trong tình trạng rã đông, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.Theo trình bày của chủ hàng Nguyễn Hiền Lương, toàn bộ số thực phẩm này là nầm lợn, có trọng lượng hơn 1 tấn được mua gom từ Lạng Sơn, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.Sau khi mua được hàng, Lương vận chuyển về Hà Nội bán cho các nhà hàng và quán ăn. 1kg nầm lợn được Lương bán buôn với giá 17.000 đồng, trong lúc đang giao hàng cho các xe ôm chở đến cơ sở tiêu thụđã bị kiểm tra, bắt giữ.Lực lượng chức năng đã lập biên bản, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định, đồng thời tiêu hủy toàn bộ số hàng trên.Trước đó, sáng 21/12, Đội Cảnh sát môi trường, Công an quận Hà Đông phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 26, Trạm Thú y Hà Đông tiến hành kiểm tra, phát hiện nhóm đối tượng đang thu mua gần 600kg sản phẩm động vật bốc mùi hôi thối, đầy ruồi nhặng tại bãi xe Cường Phong (tổ 7, phường Phú La, quận Hà Đông).Các đối tượng tham gia mua, bán nội tạng động vật gồm Nguyễn Thành Tuân (sinh năm 1987, trú tại Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên) là chủ xe tải biển kiểm soát 89C-128.52; Đỗ Tiến Tùng (sinh năm 1981, trú tại tổ 2, phường Đồng Mai, Hà Đông) và Nguyễn Năng Tiến (sinh năm 1986, ở Quốc Oai, Hà Nội).Nhóm đối tượng này không xuất trình được các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm về số nội tạng động vật trên.Theo trình bày của Nguyễn Thành Tuân, 6 năm nay, Tuân cùng em trai là Nguyễn Văn Toán (sinh năm 1999) đi từ Hưng Yên lên Hà Nội thu mua sản phẩm động vật quanh các chợ khu vực Hà Đông, Thanh Trì... về bán lại cho chủ hàng Nguyễn Văn Hồng ở Như Quỳnh, Hưng Yên.Mỗi ngày, Tuân thu mua từ 500-800kg nội tạng với giá 10.000 đồng/kg từ các chủ lò mổ, các cửa hàng ở chợ về bán cho ông Nguyễn Văn Hồng với giá 14.000 đồng/kg.Sáng 21/12, trước khi bị lực lượng chức năng bắt giữ, Tuân đã thu mua trót lọt hơn 400kg nội tạng và bì lợn tại lò mổ Minh Hiền (ở huyện Thanh Oai, Hà Nội) và một số cửa hàng trong chợ.Toàn bộ số hàng sau khi được Nguyễn Thành Tuân thu gom sẽ được chất trong các bao tải bẩn và các thùng phi nhựa bảo quản bằng nước và đá.Theo Công an thành phố Hà Nội, từ nay đến Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2017, bên cạnh việc thực hiện cao điểm tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, các lực lượng của Công an thành phố Hà Nội sẽ tập trung ngăn chặn, xử lý nghiêm những hành vi mua bán, vận chuyển thực phẩm "bẩn," vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm và hoạt động buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng./.