Nam thanh niên liều lĩnh lái xe máy bằng chân, đầu trần đi vào làn BRT. (Ảnh: Cộng tác viên)

Chiều ngày 10/5 trao đổi với phóng viên, Thiếu tá Nguyễn Đức Thắng, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 7 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội) thông tin: đơn vị đã xác định chủ xe máy nhãn hiệu Honda AirBlade mang biển kiểm soát 36F1 – 202.59. Đây là chiếc xe máy được một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm điều khiển bằng chân, đi vào làn đường dành riêng cho xe buýt nhanh BRT (Hà Nội).“Qua công tác phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thánh Hoá đã xác định chủ nhân chiếc xe biển kiếm soát 36F1 – 202.59 là Lê Văn Hùng có địa chỉ xã Tuy Lộc, huyện Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá”- Thiếu tá Thắng cho biết.Cũng theo lãnh đạo đội Cảnh sát giao thông số 7, cơ quan công an đã có giấy mời Lê Văn Hùng ngày 25/5 có mặt tại Trụ sở Đội Cảnh sát giao thông số 7 tại địa chỉ 611 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân để giải quyết những lỗi vi phạm giao thông: điều khiển không đội mũ bảo hiểm, đi xe máy bằng chân lưu thông vào đường xe buýt nhanh BRT.Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 6/5 tại đường Lê Văn Lương kéo dài (Hà Nội), một nam thanh niên mặc chiếc áo màu xanh da trời điều khiển xe máy hiệu Honda AirBlade mang BKS: 36F1 – 202.59 đi vào làn đường dành riêng cho xe buýt BRT. Không những thế, nam thanh niên này rất liều lĩnh khi điều khiển xe bằng 2 chân và không đội mũ bảo hiểm.Theo thiếu tá Thắng, sau khi làm rõ các lỗi vi phạm, nam thanh niên trên có thể phải chịu mức phạt hành chính từ 5.400.000 đến 7.600.000 đồng (lỗi không đội mũ bảo hiểm phạt tiền từ 100.000-200.000 đồng; lỗi đi sai làn 300.000-400.000 đồng; điều khiển xe máy bằng chân bị phạt tiền từ 5.000.000.-7.000.000 đồng).Ngoài ra còn bị áp dụng hình thức xử lý bổ sung tạm giữ phương tiện 3 ngày và tước GPLX từ 2-4 tháng theo qui định của Nghị định số 46 của Chính phủ quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt./.