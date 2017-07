Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa đề xuất với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về lộ trình, biện pháp để hạn chế, tiến tới cấm sử dụng xe ba bánh vận tải hàng hóa trên địa bàn thành phố.Theo đề xuất này, lộ trình được chia thành 4 giai đoạn và đến ngày 30/6/2018 sẽ thu hồi toàn bộ xe ba bánh không đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.Để thực hiện việc thu hồi, từ nay đến ngày 31/7/2017, các lực lượng chức năng sẽ rà soát số phương tiện, xác định đối tượng sử dụng, thời gian, tuyến đường thường xuyên hoạt động, các cơ sở sản xuất, lắp ráp và kinh doanh buôn bán xe ba bánh không đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn quy định đồng thời, xây dựng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho thương binh, bệnh binh, người khuyết tật có điều kiện đảm bảo cuộc sống, thay cho việc xử dụng xe ba bánh làm công cụ kinh doanh.Từ ngày 1/8 đến ngày 30/9, tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp sử dụng xe ba bánh để kinh doanh vận chuyển hàng hóa. Vận động thương binh, bệnh binh, người khuyết tật đang sở hữu, sử dụng xe ba bánh tự chế có kế hoạch chuyển sang sử dụng xe ba bánh dành riêng. Tiếp tục tuyên truyền để nâng cao ý thức của các thương binh, bệnh binh, người khuyết tật, yêu cầu không cho đối tượng khác mượn, điều khiển xe ba bánh. Nghiên cứu xây dựng các bãi bến để thực hiện sang tải, hạ tải và tạm giữ phương tiện vi phạm. Hoàn thiện các quy định về thời gian, phạm vi hoạt động đối với các xe cơ giới ba bánh khi tham gia giao thông trên địa bàn thành phố...Từ ngày 1/10 đến ngày 31/12/2017, tổ hợp báo cáo, đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố giải quyết các khó khăn về việc làm và đời sống theo nguyện vọng của các thương binh, bệnh binh, người khuyết tật đang sử dụng xe ba bánh để kinh doanh vận chuyển hàng hóa. Tiếp tục tuần tra, kiểm soát và kiên quyết xử lý xe ba bánh tự sản xuất, lắp ráp không đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.Từ ngày 1/1/2018 đến ngày 30/6/2018, các lực lượng chức năng sẽ triển khai cấp biển số, đăng ký, đăng kiểm cho các xe cơ giới ba bánh (đối với phương tiện chưa được cấp biển số, đăng ký, đăng kiểm và đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật) do thương binh điều kiển (không được phép chở thêm người và hàng hóa) tham gia giao thông. Đảm bảo mỗi thương binh chỉ sử dụng 1 xe ba bánh, có nguồn gốc nơi sản xuất, tiêu chuẩn kỹ thuật của xe cũng như đủ sức khỏe để lái xe (không cho các đối tượng khác mượn, điều khiển).Đặc biệt, đến ngày 30/6/2018 sẽ thu hồi toàn bộ xe ba bánh không đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định; tổ chức dán logo cho toàn bộ xe ba bánh đã đăng ký, được phép lưu hành để phục vụ nhu cầu đi lại của thương binh.Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố giao cho Sở hoàn thiện quy định về thời gian, phạm vi hoạt động đối với xe cơ giới ba bánh khi tham gia giao thông, trình thành phố phê duyệt, tổ chức thông báo, tuyên truyền rộng rãi để người dân nắm rõ và thực hiện. Phối hợp với Công an thành phố, Cục Đăng kiểm Việt Nam tổ chức kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật của xe theo quy định. Tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe cho thương binh, bệnh binh và người khuyết tật theo quy định.Đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục kiến nghị Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải rà soát, hoàn thiện các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động của xe thô sơ, xe gắn máy, xe môtô hai bánh, xe môtô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hàng hóa, hành khách cho phù hợp với tình hình thực tế…Sở cũng kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố giao Công an, Sở Lao động Thương binh & Xã hội thành phố chủ trì với các đơn vị liên quan rà soát, xác định đối tượng sử dụng và số lượng xe ba bánh tự sản xuất, lắp ráp trên địa bàn thành phố. Phân loại xác định rõ các đối tượng sử dụng xe ba bánh, các trường hợp có dấu hiệu bảo kê cho vi phạm và các cơ sở dạy nghề có trách nhiệm hỗ trợ đào tạo nghề cho chủ phương tiện là thương binh, bệnh binh, người khuyết tật được hưởng chính sách theo quy định. Tổng hợp báo cáo, đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố giải quyết các khó khăn về việc làm và đời sống theo nguyện vọng của các thương binh, bệnh binh, người khuyết tật đang sử dụng xe ba bánh để kinh doanh vận chuyển hàng hóa…/.