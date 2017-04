Tối 16/4, trên các sân Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) và Bình Dương hai trận đấu muộn tại Vòng 13, Giải bóng đá vô địch Quốc gia – Toyota 2017 (V-League 2017) đã diễn ra sôi động, kịch tính.Trong hai trận đấu này, cuộc đối đầu giữa chủ nhà Becamex Bình Dương với đội bóng Hải Phòng được chú ý hơn, bởi kết quả của trận đấu sẽ quyết định chức vô địch lượt đi thuộc về đội bóng nào.Đội Hải Phòng hiện đang đứng ở vị tri thứ 3 trên bảng xếp hạng với 21 điểm, chỉ kém đội đang dẫn đầu (Hà Nội FC) đúng 2 điểm. Vì vậy, đội bóng Hải Phòng đặt quyết tâm cao nhất để giành được 3 điểm trọn vẹn tại trận đấu với Becamex Bình Dương.Do tính chất quyết định của trận đấu nên cả hai đội Becamex Bình Dương và Hải Phòng đều nhập cuộc khá sâu. Tuy nhiên, chỉ sau khi tiếng còi khai cuộc cất lên 6 phút, Hải Phòng bất ngờ phải vào lưới nhặt bóng. Cầu thủ Anh Đức nhận được đường chuyền bóng bổng của Tấn Tài đã có pha chạm bóng nhẹ đủ để đánh bại thủ môn của Hải Phòng, nâng tỷ số 1 – 0 cho đội chủ nhà Becamex Bình Dương.Sau bàn thua này, Hải Phòng lấy lại thế trận và gia tăng sức ép. Phút 44, sau một loạt những pha bóng lộn xộn, Hoàng Dương có mặt đúng lúc để đệm bóng cận thành, gỡ hòa 1-1 cho đội bóng Đất cảng. May mắn đã không mỉm cười với Hải Phòng trong hiệp 1 khi pha xoay người sút bóng của Fagan dội cột dọc khung thành đội chủ nhà Becamex Bình Dương bật ra.Sang hiệp 2, nhịp độ trận đấu có phần chậm lại đôi chút nhưng vẫn có những tình huống nguy hiểm về phía khung thành của cả hai đội. Phút 61, Stevens bên phía Hải Phòng đánh đầu tung lưới Becamex Bình Dương, nhưng bàn thắng đã không được công nhận vì lỗi việt vị.Ăn miếng trả miếng, phút 79, Sunday có pha ngoặt bóng và dứt điểm bất ngờ ở góc cao, đưa Bình Dương vươn lên dẫn trước với tỷ số 2-1. Những tưởng 3 điểm đã chắc chắn ở lại với đội bóng chủ nhà nhưng khi thời gian thi đấu chính thức của hiệp 2 chỉ còn 2 phút, Stevens tận dụng pha bóng hỗn loạn trong vòng cấm của đội chủ nhà, nhanh chân ấn định kết quả hòa 2-2 cho Hải Phòng.Với kết quả hòa đầy kịch tính này, Hải Phòng đã đánh mất cơ hội vô địch lượt đi khi chỉ giành được 22 điểm sau 13 vòng đấu, kém đội dẫn đầu 2 điểm và tạm thời xếp ở vị trí 4 trên Bảng xếp hạng.Trước đó, tại những trận đấu sớm diễn ra trong tối các ngày 14 và 15/4, Hà Nội FC có trận thắng sít sao 1-0 trước đội khách Sông Lam Nghệ An, nâng tổng số điểm của mình lên 23. Cùng với đó, trận hòa 1-1 của chủ nhà FLC Thanh Hóa trước đội khách Sài Gòn FC đã khiến FLC Thanh Hóa đang dẫn đầu Bảng xếp hạng tụt xuống vị trí thứ 2 với 23 điểm, do kém hệ số bàn thắng thua với Hà Nội FC.Cùng được 23 điểm và kém hệ số bàn thắng thua như FLC Thanh Hóa còn có Sanna Khánh Hòa BVN . Đội bóng này vừa có trận thắng thuyết phục 4-1 trước tân binh Thành phố Hồ Chí Minh ngay trên sân Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) trong tối 16/4.Như vậy, với những kết quả tại các trận cầu tâm điểm sau vòng đấu thứ 13 này, đội bóng Hà Nội FC đã vô địch lượt đi với 23 điểm. Cùng điểm với Hà Nội FC nhưng do kém hệ số bàn thắng thua, đội bóng FLC Thanh Hóa tạm thời đứng ở vị trí thứ 2, đội Sanna Khánh Hòa BVN xếp vị trí thứ 3.Sau vòng đấu này, các đội bóng sẽ tạm thời nghỉ hơn hai tháng để chuyển giao giai đoạn từ lượt đi sang lượt về V-League 2017. Các đội bóng dự kiến sẽ tiếp tục tranh tài ở lượt về từ ngày 24/6./.