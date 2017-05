Hà Nội khởi tố hai đối tượng tấn công cảnh sát cơ động trong đêm

Ngày 3/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ xảy ra vào đêm 27, rạng sáng 28/4.



Lực lượng chức năng đã bắt giữ hai đối tượng trong vụ án này là Trần Đức Hùng (sinh năm 1997) và Phạm Văn Giang (sinh năm 1987), cùng quê quán Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, công nhân đang làm việc tại một dự án xây dựng trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.



Trước đó, vào đêm ngày 27, rạng sáng 28/4, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên đường Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, tổ công tác Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Hà Nội phát hiện hai nam thanh niên có hành vi dùng xà beng cố tình quệt xuống lòng đường tóe lửa, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.



Lập tức, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, hai đối tượng này không chấp hành mà lao thẳng vào các chiến sỹ cảnh sát cơ động. Một đối tượng dùng mũ bảo hiểm tấn công thành viên trong tổ công tác, rồi cả hai phóng xe máy bỏ chạy.



Khoảng 15 phút sau đó, hai đối tượng này quay lại, cầm một thanh sắt dài vụt vào các cán bộ của tổ công tác nhưng không trúng. Tổ công tác Cảnh sát cơ động đã triển khai đội hình, bám đuổi theo xe máy của hai đối tượng trên đoạn đường khoảng 1km.



Được sự hỗ trợ của người dân, tổ công tác đã bắt giữ được cả hai đối tượng cùng tang vật.



Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đã tiếp nhận bàn giao và tổ chức điều tra, khởi tố vụ án./.