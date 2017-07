Video ghi lại cảnh nam thanh niên chặn đầu xe để ăn vạ (Nguồn: Facebook)

Ngang nhiên đứng trước đầu xe đang di chuyển (Ảnh: Cắt từ Clip)

Giả vờ bị va chạm với ôtô, nam thanh niên chặn đầu xe đang lưu thông rồi “xin đểu”, yêu cầu phải bồi thường.Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một số clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông có hành vi “ăn vạ,” xin đểu đối với các tài xế trên khu vực đường Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa, Hà Nội.Điển hình, tài khoản Facebook P.B.H có đăng tải clip do camera hành trình ghi lại cảnh một nam giới vờ bị va chạm giao thông rồi chặn xe để yêu cầu tiền bồi thường.Chủ nhân của tài khoản trên chia sẻ: Sự việc xảy ra vào chiều muộn ngày 24/7 khi chị lái ôtô đi từ Xã Đàn rẽ về đường Phạm Ngọc Thạch.Lúc này, một thanh niên đi bộ áp sát xe, đập kính và yêu cầu nói chuyện. Trong quá trình này, đối tượng liên tục yêu cầu chị phải đưa tiền vì đã gây ra tai nạn cho mình.Rất may, chị H. đã kiên quyết lái xe quay lại khu vực được người kia cho là đã gây tai nạn. Lúc này, đối tượng mới bỏ đi kèm theo câu chửi bậy.Trao đổi với chúng tôi, đại diện Công an phường Trung Tự (Đống Đa, Hà Nội) cho biết: Đơn vị này đã nắm được sự việc ngay khi clip được đăng tải. Ngay sau đó, cảnh sát đã được cử xuống địa bàn để rà soát.Theo lãnh đạo Công an phường sở tại, cho đến thời điểm này, người đăng tải sự việc vẫn chưa đến cơ quan Công an trình báo. Nhà chức trách cũng đang cố gắng liên hệ với, mời những nạn nhân này đến trụ sở để cung cấp thông tin.Hiện vụ việc đang được tích cực điều tra làm rõ./.