Hà Nội phát hiện lượng lớn thuốc, vật tư y tế không rõ nguồn gốc

Tin từ Thanh tra Sở Y tế Hà Nội, ngày 14/7, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội phối hợp với các cơ quan chức năng quận Hai Bà Trưng đã thanh tra trụ sở Công ty trách nhiễm hữu hạn Xuất nhập khẩu thiết bị y tế Trường Canh ở số 193C1 phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, phát hiện khối lượng lớn thuốc và vật tư y tế không rõ nguồn gốc.



Cụ thể, trong kho của công ty có số lượng lớn thiết bị, vật tư y tế, thuốc... ghi tem nhãn chữ Trung Quốc, không có số đăng ký do Bộ Y tế cấp.



Do phía công ty chưa xuất trình được hồ sơ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ các mặt hàng trên nên đoàn Thanh tra đã niêm phong toàn bộ số hàng và giao Công an phường Lê Đại Hành giám sát, để có biện pháp xử lý.



Đoàn Thanh tra cũng đã kiểm tra Phòng khám chuyên khoa ngoại Nam Khang của công ty. Tại phòng khám ngoại thừa một buồng tiểu phẫu, phòng xét nghiệm thừa một số máy xét nghiệm.



Thanh tra Sở Y tế đã mời giám đốc công ty, bác sỹ phụ trách phòng khám đến làm việc vào ngày 17/7 để xác minh, làm rõ và sẽ xử lý nghiêm theo quy định nếu phát hiện vi phạm./.