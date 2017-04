Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sau khi rơi từ tầng cao từ toà HH2A Linh Đàm (Hà Nội), cô gái khoảng 25 - 30 tuổi tử vong tại chỗ.Ngay sau khi xảy ra sự việc, công an phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) khám nghiệm hiện trường, tìm tung tích cô gái khoảng 25-30 tuổi tử vong tại tòa nhà trên.Trước đó, vào khoảng 12 giờ trưa 26/4, nhiều người dân sống tại Khu nhà HH, khu đô thị Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội hốt hoảng khi thấy tiếng động lớn. Chạy ra mọi người thấy cô gái nằm bất động dưới đất và đã tử vong.Ngay sau khi phát hiện vụ việc, nhiều người dân đã nhanh chóng trình báo công an. Ít phút sau, Công an phường Hoàng Liệt và Công an quận Hoàng Mai đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.Đến thời điểm 13 giờ cùng ngày thi thể nạn nhân vẫn đang ở hiện trường, chưa có người thân đến nhận. Trao đổi với VietnamPlus, ông Nguyễn Văn Thái, Trưởng công an phường Hoàng Liệt xác nhận có vụ việc trên. "Ngay sau khi nhận được tin báo, tôi đã cử cán bộ và trực tiếp xuống hiện trường. Hiện tại chúng tôi đang xác minh nguyên nhân vụ việc."VietnamPlus sẽ tiếp tục cập nhật thông tin sớm nhất đến độc giả./.