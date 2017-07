Phương tiện vận tải tại bến xe Mỹ Đình. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có yêu cầu các bến xe tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị vận tải tuyến Ninh Bình - Hà Nội triển khai thực hiện phương án điều chuyển luồng tuyến vận tải hành khách trên địa bàn thành phố.Theo đó, các đơn vị khai thác bến xe Giáp Bát, Yên Nghĩa, Mỹ Đình, Nước Ngầm phải chủ động và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị vận tải trong việc cấp, đổi trực tiếp phù hiệu “xe chạy tuyến cố định” do Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cấp cho toàn bộ phương tiện thuộc diện điều chuyển của các đơn vị vận tải có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.Đối với phương tiện thuộc diện điều chuyển do Sở Giao thông Vận tải Ninh Bình quản lý mà chưa kịp cấp, đổi phù hiệu “xe chạy tuyến cố định”, bến xe Giáp Bát, Yên Nghĩa cần căn cứ vào danh sách xe tại thông báo chung (giữa 2 bến xe điều chuyển và bến xe tiếp nhận) để cho phương tiện vào bến hoạt động bình thường, đảm bảo phục vụ hành khách không bị gián đoạn.Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc về số liệu cập nhật (danh sách xe, đơn vị vận tải…) kịp thời báo cáo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội để được hướng dẫn, giải quyết đồng thời tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Sở trước ngày 5/8.Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng yêu cầu các bến xe, niêm yết công khai trên hệ thống thông tin của bến về danh sách xe, biểu đồ hoạt động (giữa bến xe cũ và bến xe tiếp nhận); ký kết hợp đồng khai thác, bố trí quầy bán vé (đảm bảo tối đa về thời gian thuê quầy bán vé cho các đơn vị vận tải, đảm bảo được kinh doanh thuận lợi); có cơ chế ưu đãi về giá dịch vụ hỗ trợ cho các đơn vị vận tải và người dân…Bên cạnh đó, Sở Giao thông Vận tải cũng giao Thanh tra Sở tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm và tái diễn vi phạm các quy định về kinh doanh vận tải bằng xe ôtô như điều khiển xe chạy sai hành trình, chạy vượt tuyến, không thực hiện theo phương án sắp xếp điều chuyển luồng tuyến của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội...Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các lực lượng của Công an Thành phố, chính quyền địa phương và các đơn vị bến xe tổ chức phân luồng từ xa, hạn chế tối đa các phương tiện ùn ứ tại các cửa ra, vào bến xe.Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đã chấp thuận điều chuyển 53 nốt xe tuyến Mỹ Đình - Ninh Bình bắt đầu từ 0 giờ ngày 20/7 tới. 53 nốt xe kể trên là nhóm cuối cùng trong đợt điều chuyển, sắp sếp lại luồng tuyến xe khách liên tỉnh được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thực hiện từ ngày 2/1.Cụ thể, trong 53 nốt điều chuyển từ Bến xe Mỹ Đình sẽ có 50 nốt đi từ các bến của tỉnh Ninh Bình, theo Quốc lộ 1 vào thủ đô, được đưa về Bến xe Giáp Bát. 3 nốt đi theo đường Hồ Chí Minh sẽ được đưa về Bến xe Yên Nghĩa.Đồng thời, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng quyết định điều chuyển 1 chuyến/ngày đang hoạt động trên tuyến Bến xe Nước Ngầm Bến xe Kim Sơn (Ninh Bình) về Bến xe Giáp Bát để đảm bảo tập trung các tuyến cùng một tỉnh về một bến, tránh trùng lắp./.