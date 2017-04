Học sinh tiểu học thi nói với giáo viên người nước ngoài. (Ảnh minh hoạ: Quý Trung/TTXVN)

Trải qua 2 vòng thi được thiết kế theo tiêu chuẩn khảo thí quốc tế kiểm tra toàn diện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, cuộc thi Olympic Tiếng Anh tiểu học thành phố Hà Nội đã lựa chọn được 179 em thí sinh xuất sắc nhất đạt giải.Đây là kết quả được công bố tại lễ tổng kết và trao giải Olympic tiếng Anh tiểu học thành phố Hà Nội lần thứ 14 năm học 2016-2017 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội phối hợp cùng Language Link Việt Nam tổ chức ngày 22/4.Năm nay, Olympic tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học thành phố Hà Nội khởi động từ tháng Ba với sự tham gia của hơn 1.200 thí sinh ở 434 trường thuộc 30 quận huyện trên địa bàn Thủ đô. Kết quả chung cuộc, 10 thí sinh đạt giải Nhất, 47 thí sinh đạt giải Nhì, 52 thí sinh đạt giải Ba và 70 thí sinh đạt giải Khuyến khích. Tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 1,8 tỷ đồng, bao gồm các suất học bổng khóa học tiếng Anh tại Language Link Việt Nam.Đặc biệt, 20 thí sinh đến từ các trường tiểu học ở các huyện ngoại thành đạt điểm cao của vòng sơ khảo cũng được vinh danh vì những nỗ lực học giỏi môn tiếng Anh.Ban tổ chức cuộc thi cũng trao 15 giải tập thể cho các trường, phòng giáo dục và đào tạo quận huyện của Hà Nội đạt thành tích tốt trong phong trào Olympic tiếng Anh và có nhiều học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi.Em Cao Mỹ Duyên, học sinh trường tiểu học Lý Thái Tổ là quán quân đạt giải cao nhất của Olympic tiếng Anh tiểu học năm nay với 155 điểm chia sẻ: “Tiếng Anh giúp em rất nhiều trong việc tích lũy kiến thức và phát triển kỹ năng học tập. Đối với em, để học tốt tiếng Anh không thể thiếu niềm đam mê và sự quyết tâm. Đam mê giúp em tìm thấy niềm vui trong học tập, và sự quyết tâm giúp em không bỏ cuộc mỗi khi cảm thấy chán nản hay mất động lực.”Phát biểu tổng kết về cuộc thi, ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết: “Số lượng trường tiểu học tham gia Olympic Tiếng Anh năm nay đã tăng đáng kể so với năm ngoái là 61 trường. Bên cạnh đó, trong hơn 1.200 thí sinh dự thi có tới gần một nửa đến từ các quận/huyện ngoại thành. Điều này cho thấy, cuộc thi đã góp phần to lớn trong việc thúc đẩy phong trào dạy và học tiếng Anh tại các trường”.Đánh giá về kỳ thi, ông Gavan Iacono, Tổng Giám đốc Language Link Việt Nam chia sẻ: “Các em học sinh đã được thử sức ở vòng thi nói với giáo viên nước ngoài. Điều này đã mang lại cho các em những trải nghiệm mới mẻ, quý báu và tôi tin chắc rằng, đây sẽ là tiền đề giúp các em tiếp tục chinh phục những mục tiêu cao hơn. Qua mỗi năm tổ chức, chúng tôi cũng nhận thấy trình độ tiếng Anh của học sinh thủ đô ngày càng tiến bộ, các em không chỉ có niềm đam mê với môn học này mà còn ý thức được việc phải học tiếng Anh một cách toàn diện theo chuẩn khảo thí quốc tế.”/.