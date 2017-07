Hiện trường vụ việc (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đang di chuyển, chiếc xe 29 chỗ biển kiểm soát Hải Dương bất ngờ bị lật ngang ra đường. May mắn, toàn bộ hành khách đều chỉ bị thương nhẹ.Sự việc trên xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 phút chiều nay, 31/7 trên đê Nguyễn Khoái, Hà Nội.Vào thời điểm trên, xe khách 29 chỗ biển kiểm soát 34B-017.70 đang di chuyển từ cầu Vĩnh Tuy. Khi đến đoạn đường đê Nguyễn Khoái, chiếc xe trên bất ngờ bị lật ngang ra giữa đường.Đáng chú ý, vào thời điểm tai nạn xảy ra, trên xe có nhiều hành khách. Rất may mắn, toàn bộ hành khách chỉ bị thương nhẹ.Theo quan sát của phóng viên, chiếc xe bị lật ngang sang sát lề đường bên phải. Toàn bộ kính phía trước bị vỡ. Xung quanh hiện trường còn nhiều mảnh vụn cùng dầu xe chảy ra.Vụ việc khiến đường Nguyễn Khoái bị ùn tắc cục bộ. Cảnh sát giao thông cùng Công an quận Hai Bà Trưng phải huy động cả xe cứu hộ để đưa xe gặp nạn ra khỏi hiện trường.Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ./.