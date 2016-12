Hà Tĩnh: Bảo đảm an ninh, trật tự tại trạm thu phí cầu Bến Thủy

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình vừa có ý kiến chỉ đạo về việc bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông tại khu vực trạm thu phí cầu Bến Thủy, tỉnh Hà Tĩnh.



Xét đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải về việc người dân chặn cầu Bến Thủy phản đối trạm thu phí, Phó Thủ tướng giao cho Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với ​Ủy ban Nhân dân các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh và nhà đầu tư rà soát việc thực hiện các dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 theo hình thức hợp đồng BOT đoạn qua địa bàn hai Tỉnh.



Đồng thời, ​các cơ quan và tỉnh cần tính toán, điều chỉnh có mức thu phí phù hợp đối với người dân có hộ khẩu thường trú tại huyện Nghi Xuân và thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh khi có phương tiện ôtô đi qua trạm thu phí cầu Bến Thủy.



Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo kiểm tra, làm rõ nội dung kiến nghị của người dân về vị trí đặt trạm thu phí không phù hợp (người dân không tham gia trên các tuyến đường BOT nhưng vẫn phải trả phí cho nhà đầu tư); có hay không có dấu hiệu lợi ích nhóm giành ưu tiên cho nhà đầu tư không đúng quy định, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân (nếu có phải có biện pháp giải quyết khắc phục ngay), báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/01/2017.



Phó Thủ tướng yêu cầu ​Ủy ban Nhân dân các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Giao thông Vận tải và nhà đầu tư tiếp nhận phản ánh của người dân, giải thích rõ việc thực hiện quy định của pháp luật về phí và lệ phí cũng như việc bổ sung công tác quản lý, khai thác, bảo tồn cầu Bến Thủy cũ vào hợp đồng BOT xây tuyến tránh thành phố Vinh và nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn cầu Bến Thủy 2.



Hai tỉnh và Bộ có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với những trường hợp cố tình gây rối làm mất an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn./.