Du khách đến tắm biển tại Thiên Cầm. (Ảnh: Phan Quân/TTXVN)

Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh Lê Trần Sáng cho biết mới đầu mùa hè nhưng năm nay, khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan, du lịch tại Hà Tĩnh rất đông, với trên 400.000 lượt khách.Tính riêng các ngày nghỉ lễ cuối tháng 4 đầu tháng 5/2017, Hà Tĩnh đã đón 377.550 lượt khách, trong đó khách nội địa 369.404 lượt người, tăng 173% so với cùng kỳ năm trước; khách quốc tế đạt 8.146 lượt người, tăng 118,8% so với cùng kỳ năm ngoái.Tỷ lệ khách đặt phòng nghỉ đạt bình quân 78%, trong đó nhiều nhất là khách đến nghỉ mát tại biển Thiên Cầm với 11.000 người, tại biển Lộc Hà 130.000 người...Hơn một năm qua, lượng khách đến tham quan những danh lam, thắng cảnh ở miền Trung cũng như ở tỉnh Hà Tĩnh bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển. Tuy nhiên, từ đầu tháng 5 đến nay, ngày nào ở các bãi tắm Thiên Cầm, Lộc Hà, Xuân Thành, Thạch Hải, Kỳ Ninh của Hà Tĩnh đều rất đông khách.Cụ thể, tại các khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng như Khu nghỉ dưỡng Vinpearl Cửa Sót với công viên nước Vinpearlland Water Park Hà Tĩnh và tổ hợp sân golf, trường đua chó của công ty Hồng Lam Xuân Thành chật kín khách.Người dân, du khách trong nước và quốc tế cũng đã trở lại tham quan và trải nghiệm những hoạt động văn hóa dân gian vùng biển và thưởng thức những món hải sản ngon; tham quan các làng nghề làm nước mắm, chế biến hải sản, làm nón...Du khách thập phương không chỉ tham quan, thưởng ngoạn ở các điểm du lịch vùng biển, mà cả các điểm du lịch lịch sử, văn hóa, tâm linh ở Hà Tĩnh. Nhiều nhất là khách đến tham quan và tìm hiểu về lịch sử ở Ngã ba Đồng Lộc với 25.000 lượt người, Khu du lịch sinh thái Hải Thượng Lãn Ông ở huyện Hương Sơn đón 50.000 lượt khách…Nhằm quảng bá du lịch trên địa bàn, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh chỉ đạo các đơn vị lữ hành có các hình thức ưu đãi, thu hút khách trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị kiểm tra và chỉ đạo thường xuyên đến các cơ sở lưu trú, địa điểm kinh doanh phục vụ du khách chu đáo, không chặt, chém, nhũng nhiễu khách, kiểm tra chặt chẽ an toàn thực phẩm, đảm bảo an ninh trật tự./.