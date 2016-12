Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, cân nặng đối với số cá thể voọc bị bắt giữ. (Ảnh: Phan Quân/TTXVN)

Ngày 28/12, trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông 61-Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ, đường sắt-Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện xe ôtô khách mang biển kiểm soát 73B-004.33, do tài xế Đào Ngọc Vũ, quê xã Trung Trạch, Bố Trạch (Quảng Bình) điều khiển có dấu hiệu vi phạm nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính.Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe có nhiều thùng giấy và valy bên trong có chứa 12 con voọc đã chết, được gói kín trong các tờ báo (có tổng cân nặng trên 70 kg). Tuy nhiên, khi được hỏi về nguồn gốc xuất xứ đối với 12 con voọc nói trên, lái xe Vũ đã không xuất trình được bất kỳ một loại giấy tờ nào.Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt-Công an tỉnh Hà Tĩnh đã lập biên bản, bàn giao toàn bộ số voọc này cho lực lượng Kiểm lâm Hà Tĩnh, tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.Trước đó, vào chiều 28/12, Công an huyện Hương Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường-Công an Hà Tĩnh, Hạt Kiểm lâm huyện Hương Sơn, Công an xã Sơn Kim 1 tiến hành kiểm tra tại nhà Nguyễn Xuân Quân (sinh năm 1971, ở thôn Kim Cương, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn) và phát hiện nhiều loại động vật hoang dã gồm lợn rừng, khỉ, chồn, trăn, nhím và kỳ đà.Các loại động vật hoang dã này đã bị giết thịt, được chứa trong nhiều tủ đá của gia đình Quân với trọng lượng 195kg.Qua đấu tranh, Quân khai nhận thu mua số hàng này của một số đối tượng vận chuyển từ Lào về rồi cất trữ để bán trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.Lực lượng chức năng đã lập biên bản tịch thu số động vật hoang dã trên và bàn giao cho Hạt Kiểm lâm huyện Hương Sơn tiêu hủy theo quy định.Cùng ngày, thiếu tá Lê Ngọc Sáng, Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát phía Bắc, thuộc Phòng Cảnh sát đường bộ đường sắt-Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa bắt giữ một xe tải chở khoảng 10m3 gỗ lậu.Vào khoảng 22 giờ 40 ngày 28/12, tuần tra trên tuyến Quốc lộ 1A, tại Km 484+200, đoạn qua thị xã Hồng Lĩnh, tổ công tác phát hiện xe tải mang biển kiểm soát 76C-049.33 chạy hướng Nam-Bắc chở một số lượng gỗ lớn. Số gỗ này được che giấu bên trong xe chở cau.Qua kiểm tra, lái xe là Trần Đình Trung, sinh năm 1984, trú thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi không xuất trình được hóa đơn, chứng từ phù hợp với loại hàng hóa đang vận chuyển.Lái xe Trung khai nhận, số gỗ này được một người có tên Hoàng tại huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) thuê vận chuyển ra Hà Nội để tiêu thụ.Phòng cảnh sát giao thông-Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành lập biên bản hành chính, đưa xe tải và toàn bộ số gỗ nói trên bàn giao cho lực lượng Kiểm lâm Hà Tĩnh để phục vụ công tác kiểm tra và xử lý./.