Hai chiến sỹ cảnh sát giao thông bị thương trong khi truy đuổi ôtô

Ngày 2/8, Đại úy Đào Công Hiểu, Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông Trung tâm dẫn đoàn, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết hai chiến sỹ cảnh sát giao thông của đơn vị là Phạm Văn Chính và Nguyễn Thành Trung bị thương trong vụ truy đuổi xe ôtô (có nghi vấn vận chuyển ma túy) đang được điều trị tích cực.



Hiện, sức khỏe của 2 chiến sỹ đang dần bình phục.



Trước đó, vào khoảng 18 giờ, ngày 1/8, tại xã Cộng Hòa, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Tổ công tác thuộc Đội tuần tra kiểm soát giao thông Trung tâm và dẫn đoàn (Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Công an Quảng Ninh) phát hiện xe ôtô biển kiểm soát 14A-248.56 có dấu hiệu nghi vấn, nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.



Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có một chiếc gối bên trong có chứa hàng cấm (nghi là ma túy) và đã tiến hành thu giữ để kiểm tra.



Tuy nhiên, ngay sau đó, lợi dụng lúc lực lượng chức năng không còn ở trên xe, lái xe đã tăng ga, bỏ chạy, buộc lực lượng chức năng phải truy đuổi.



Truy đuổi được khoảng 4km, xe ôtô của lực lượng cảnh sát giao thông bất ngờ va phải vật cản trên đường, bị hư hỏng nghiêm trọng, 2 chiến sỹ cảnh sát giao thông trên xe là Phạm Văn Chính và Nguyễn Thành Trung bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu.



Hiện chiếc xe ô tô biển kiểm soát 14A-248.56 đã bị lực lượng chức năng thu giữ, 2 đối tượng trên xe ôtô này đã bỏ trốn.



Sau khi kiểm tra chiếc gối thu được, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh xác định bên trong chiếc gối có chứa ma túy.



Hiện cơ quan Công an đã xác định một trong hai đối tượng tên là Nguyễn Đức Hải (sinh năm 1992, trú tại Vân Đồn, Quảng Ninh) và trong chiếc gối trên xe của các đối tượng có khoảng 3.000 viên ma túy tổng hợp.



Lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc./.