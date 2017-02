Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Khoảng 1 giờ sáng 15/2, một vụ cháy nghiêm trọng xảy ra trong Chợ Đêm, khu phố Phú Thanh, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Ngọn lửa bất ngờ bốc cháy thiêu rụi hoàn toàn cửa hàng giày dép Thủy Trinh khiến 2 mẹ con chủ cửa hàng tử vong tại chỗ.Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một số người dân sống xung quanh khu vực Chợ Đêm Đồng Xoài bất ngờ nghe tiếng kêu cứu thất thanh, kèm theo tiếng đập cửa phát ra từ cửa hàng giày dép Thủy Trinh do chị Nguyễn Thị Thủy làm chủ.Ngay sau đó, người dân chạy lại thì ngọn lửa đã bao trùm gần như toàn bộ cửa hàng giày dép. Nhiều người cùng nhau dùng cây sắt cạy cửa cuốn phía trước để cứu những người bên trong. Sau khoảng 5 phút, người dân và một số nhân viên cửa hàng đã cứu thoát được anh Tâm (chồng chị Thủy) và con gái Kiều Trinh. Riêng chị Thủy và bé Thế Long (6 tuổi, con trai chị Thủy) bị kẹt sâu phía sau nên không thể tiếp cận để cứu hai mẹ con ra ngoài được.Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, công an tỉnh Bình Phước đã huy động 5 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phong tỏa các khu vực xung quanh, không để ngọn lửa lan sang các cửa hàng xung quanh. Mặc dù rất cố gắng, không sợ nguy hiểm lao vào khống chế ngọn lửa, nhưng do ngọn lửa phát ra quá lớn, nơi xảy ra cháy lại là cửa hàng giày dép, có nhiều vật dụng bắt lửa, dễ cháy, nên khi các chiến sỹ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đập phá tường, tiếp cận được phía bên hông phòng ngủ thì hai mẹ con chị Thủy đã bị lửa thiêu, tử vong từ trước.Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ cháy rất có thể là do chập điện. Vụ cháy đã thiêu rụi hoàn toàn cửa hàng giày dép Thủy Trinh, ước thiệt hại nhiều tỷ đồng. Theo một số nhân viên cửa hàng, thời điểm xảy ra cháy, chỉ có vợ chồng nạn nhân và hai con nhỏ ngủ phía trong. Khi vụ cháy xảy ra, anh Tâm ẵm con gái ra phá cửa nên may mắn được mọi người cứu thoát, chị Thủy và bé Thế Long chạy theo sau nhưng bị ngọn lửa ngăn lại, bị kẹt phía trong dẫn đến tử vong, một nam nhân viên cửa hàng cũng bị bỏng khi xông vào cứu bà chủ.Cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước đang điều tra, làm rõ vụ việc./.