Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Vào lúc 4 giờ ngày 16/7, trên Quốc lộ 10 cũ (thuộc xã Quảng Thanh, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an thành phố Hải Phòng bắt giữ hai đối tượng đi trên xe taxi, biển kiểm soát 30Z-7795, đang vận chuyển trái phép chất ma túy.Hai đối tượng là Hồ Kim Anh, 49 tuổi và Nguyễn Văn Phát, 29 tuổi, cùng trú tại xã Bà Điền, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.Khám xét tại chỗ, cơ quan công an phát hiện, thu giữ gần 3,2kg(13.000 viên) dạng thuốc lắc, cùng một số tang vật liên quan.Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận vận chuyển số ma túy trên từ Hà Nội về Hải Phòng tiêu thụ.Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47)-Bộ Công an, đã đưa các đối tượng về Hà Nội; đồng thời tiếp tục phối hợp với các đơn vị của Công an thành phố Hải Phòng điều tra, mở rộng chuyên án./.