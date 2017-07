Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Qua Công tác trinh sát nắm địa bàn, vào hồi 11 giờ 30 ngày 11/7, Đội 3 Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49), phối hợp với phòng Cảnh sát đường thủy (PC68), Công an thành phố Hải Phòng, phát hiện, bắt giữ 2 tàu khai thác cát trái phép.Hai tàu bị bắt đều có trọng tải trên 100 tấn đang khai thác cát trái phép trên sông Cấm, thuộc địa bàn xã Đại Bản, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.Tàu thứ nhất mang số hiệu HP-1995, do ông Bùi Văn Quyết, 33 tuổi điều khiển. Tàu thứ hai mang số hiệu HP-1644, do ông Nguyễn Văn Hùng, 30 tuổi điều khiển. Cả hai đối tượng đều cùng đăng ký thường trú tại thôn 5, xã Hợp Thành, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng.Tại thời điểm kiểm tra, các thuyền viên và người điều khiển trên 2 phương tiện đều không xuất trình được các loại giấy tờ về phương tiện, giấy phép khai thác cũng như chứng chỉ chuyên môn theo quy định.Phòng PC49 đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.Thời gian vừa qua trên địa bàn thành phố Hải Phòng liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc tranh chấp giữa nhiều hộ nuôi trồng thủy sản với những tàu khai thác cát trái phép.Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các ngành, địa phương liên quan khẩn trương hoàn thiện phân chia địa giới hành chính trên biển để quản lý hiệu quả hơn./.