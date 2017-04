Chung cư U18 Lam Sơn, quận Lê Chân thuộc diện cũ nát, sẽ được xây dựng lại trong thời gian tới. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Hải Phòng hiện có 205 chung cư cũ đang trong tình trạng xuống cấp. Sở Xây dựng thành phố đã tiến hành kiểm định, đánh giá chất lượng của hơn 30 chung cư và hoàn thiện kế hoạch bảo trì, cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng.Thành phố Hải Phòng đã phê duyệt 15.000 tỷ đồng để Sở Xây dựng đưa ra các phương án di dời dân, xây dựng quy hoạch, xây các khu nhà mới.Việc xây dựng các khu chung cư mới thực hiện theo chiến lược phá bỏ toàn bộ các khu nhà cũ kể cả nguy hiểm và không nguy hiểm; xây dựng các khu chung cư mới với hạ tầng thuận lợi cho người dân. Các hộ dân sẽ được di dời tạm đến các khu tái định cư trong khi chờ nơi ở mới.Sở Xây dựng đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố sử dụng 6 khu chung cư tạm cư với tổng số 625 căn hộ, dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2017. Đến hết tháng 12/2017, quỹ nhà của thành phố sẽ tăng thêm 721 căn, nâng tổng số quỹ nhà tạm cư lên 1.346 căn.Một trong những khu chung cư cũ được triển khai xây dựng sớm nhất là khu chung cư U19 Lam Sơn tại phường Lam Sơn, quận Lê Chân. Đây là lô nhà tập thể 3 tầng do Công ty đóng tàu Bạch Đằng xây dựng từ giữa những năm 60 của thế kỷ trước, đáp ứng nhu cầu về nơi ở cho người lao động. U19 đang trong tình trạng hư hỏng nặng và được xếp hạng cấp độ D (cấp đặc biệt nguy hiểm theo Tiêu chuẩn Việt Nam).Theo thiết kế mới, U19 Lam Sơn được xây dựng lại với 5 tầng, tổng diện tích xây dựng là 757m2, tổng diện tích sàn xây dựng 3.909 m2. Chủ đầu tư là Tổng Công ty xây dựng Bạch Đằng. Công trình dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2017.Các chung cư cũ khác như U1, U2, U3 Lê Lợi, quận Ngô Quyền cũng đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng ra Quyết định số 733 ngày 3/4/2017 phê duyệt chọn nhà đầu tư là Công ty cổ phần dịch vụ tài chính Hoàng Huy.Đến ngày 25/4/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình Ủy ban Nhân dân thành phố thẩm định giá bồi thường. Hiện quận Ngô Quyền và các đơn vị liên quan đã cơ bản hoàn tất phương án bồi thường, di chuyển 26 hộ dân đến nơi tạm cư.Các chung cư cũ còn lại như Đ1, Đ3, Đ4, Đ5, Đ6, Đ7, Đ8, Đ52, Đ54, Đ56, Đ58 Đổng Quốc Bình (quận Ngô Quyền), chung cư ngõ 168 Lê Duẩn, 2 chung cư Ngã 5 Kiến An, 4 chung cư ngõ 311 Đà Nẵng (quận Ngô Quyền), 2 chung cư Đồ Sơn..., Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng tiếp tục chỉ đạo Sở Xây dựng, các ban, ngành, địa phương liên quan lên phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, di dời, bố trí tạm cư, tái định cư, góp phần thực hiện an sinh xã hội, chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.Tại phiên họp thường kỳ của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng ngày 26/4/2017, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng chỉ đạo Sở Xây dựng khẩn trương lập dự án giải phóng mặt bằng cụ thể cho từng dự án; yêu cầu các địa phương có chung cư lên phương án tái định cư, đồng thời sớm hoàn thiện kế hoạch sử dụng đất năm 2017.Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố tăng cường việc đôn đốc, chủ động tháo gỡ vướng mắc giữa các ngành chức năng và địa phương; tập trung rà soát, theo dõi chặt chẽ, xem xét trách nhiệm của các đơn vị để báo cáo kịp thời Ủy ban Nhân dân thành phố.Hải Phòng phấn đấu đến năm 2020, sẽ có khoảng 60.000 dân hiện đang ở các khu chung cư cũ nát, xuống cấp được chuyển về chung cư mới./.