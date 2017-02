Hải Phòng giành trọn 3 điểm trên sân khách Long An

Trong trận đấu thuộc vòng 5 giải V.League 2017 diễn ra chiều 11/2 trên sân Long An, Câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng đã giành trọn 3 điểm với chiến thắng 2-1 trước đội chủ nhà.



Ở mùa giải trước, Long An phải chịu thất bại nặng nề ở cả hai lượt trận trước đội bóng đất Cảng.



Do vậy, khi bước vào trận đấu này, thầy trò huấn luyện viên Ngô Quang Sang đã có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng với quyết tâm giành một chiến thắng khai xuân ngay trên sân nhà.



Song, trước đội bóng được đánh giá cao hơn thì điều này không dễ dàng.



Sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Trương Hồng Vũ, đội bóng miền Tây nhanh chóng nhập cuộc với nhiều pha tổ chức tấn công, bóng được dồn về phía phần sân của Hải Phòng nhiều hơn.



Nhưng trước dàn cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, có thể lực và kỹ thuật tốt hơn của Hải Phòng thì những pha tấn công của Long An không mang lại hiệu quả.



Trái lại, họ sớm phải nếm trái đắng khi Errol Stevens tung người đánh đầu đưa bóng vào lưới đội chủ nhà từ đường phạt góc của đồng đội ở phút thứ 13, mở tỷ số 1-0 cho trận đấu.



Bị dẫn trước, Long An đẩy mạnh đội hình tấn công để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa.



Đến phút 25, từ đường tạt ngang của đồng đội, ngoại binh Oseni lao vào sút hụt bóng nhưng Ashkanov đã ngay lập tức có mặt, dứt điểm thành công và gỡ hoà 1-1 cho Long An. Đây cũng là kết quả của hiệp thi đấu đầu tiên.



Những phút đầu tiên của hiệp hai, các cầu thủ của Long An chơi chững lại như cố gắng giữ vững kết quả hòa 1-1 trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn.



Thế nhưng vốn là á quân của mùa giải trước, đến mùa giải này mới chỉ xếp ở vị trí thứ 6 sau 4 vòng đấu, Hải Phòng không chịu nằm yên.



Các cầu thủ đội bóng đất Cảng đẩy đội hình tấn công tìm kiếm bàn thắng với hy vọng cải thiện ví trí trên bảng xếp hạng.



Với kỹ thuật và thể lực tốt hơn, những pha tấn công của các học trò huấn luyện viên Trương Việt Hoàng thường mang lại sóng gió lớn trước khung thành của thủ môn Minh Nhựt.



Phút 57, từ đường chuyền của đồng đội, đội trưởng Lê Văn Phú đã có cú sút căng đẹp mắt từ ngoài vòng cấm địa đưa bóng chọc thủng lưới khung thành của đối phương, giúp Hải Phòng vươn lên dẫn trước 2-1.



Bị dẫn, Long An lại phải dâng cao đội hình tấn công để tìm kiếm bàn thắng gỡ hoà. Họ chơi nhanh, mạnh mẽ hơn và tạo ra không ít cơ hội rõ rệt.



Thế nhưng sự thiếu nhịp nhàng trong phối hợp cùng với sự vụng về của các cầu thủ ở hàng công đã khiến cho các cơ hội lần lượt trôi qua. Trận đấu kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi thêm.



Với chiến thắng này, Hải Phòng tạm thời vươn lên vị trí thứ 3 với 9 điểm sau 5 vòng đấu. Long An chỉ đứng vị trí thứ 10 với 4 điểm và đứng trước nguy cơ tụt xuống nhóm nguy hiểm như mùa giải trước./.