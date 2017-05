Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 8/5, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Scott Swift, khẳng định không có sự thay đổi nào về chính sách liên quan đến quyền tự do hàng hải của Hải quân Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump.Trả lời báo giới tại Singapore về những hoạt động của Hải quân Mỹ nhằm đảm bảo quyền tự do hàng hải, ông Swift nêu rõ: "Không có gì thay đổi đáng kể trong vòng 2 đến 3 tháng qua. Chúng tôi chỉ đặt ra các cơ hội khi triển khai tàu trong khu vực và khi có khu vực quan tâm... Các cơ hội này sẽ được tận dụng hoặc không."Dưới thời chính quyền Tổng thống Barack Obama, Hải quân Mỹ từng tiến hành các chuyến hải trình qua Biển Đông, khiến Bắc Kinh giận dữ.Tuy nhiên, chưa có một chuyến đi nào như vậy được thực hiện dưới thời chính quyền Trump.Hồi tuần trước, tờ New York Times đưa tin giới chức hàng đầu Lầu Năm Góc đã bác bỏ một yêu cầu của Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ về việc di chuyển gần khu vực bãi Scarborough hồi tháng Ba. Hai đề nghị khác của Hải quân Mỹ cũng bị từ chối trong tháng 2./.