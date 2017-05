Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) khẳng định lô thuốc đặc trị ung thư phải tiêu hủy đã được ngành hải quan làm thủ tục thông quan chỉ trong 1 ngày chứ không hề kéo dài​.Theo thông tin vừa được Bộ Tài chính cho biết ngày 8/5, lô thuốc Tasigna (nilotinib) 200mg viên nang cứng được công ty Novatis Pharma trao tặng cho Bệnh viện Huyết học truyền máu Thành phố Hồ Chí Minh được sản xuất từ tháng 6/2013 và hết hạn vào tháng 5/2015.Theo đại diện ngành hải quan, ngày 28/11/2013, Bệnh viện Huyết học truyền máu Thành phố Hồ Chí Minh có công văn gửi Cục Quản lý dược, Bộ Y tế đề nghị được tiếp nhận lô hàng thuốc viện trợ từ Công ty Novatis Pharma. Tuy nhiên, trong văn bản trả lời tháng 12/2013, phía Cục Quản lý dược đã không đồng ý để bệnh viện tiếp nhận lô hàng do thiếu các văn bản phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền và một số loại chứng từ khác.Phải tới ngày 14/7/2014, Cục Quản lý dược mới có công văn đồng ý để bệnh viện tiếp nhận lô hàng. Tuy nhiên, văn bản nêu rõ: hạn dùng còn lại kể từ ngày cập cảng Việt Nam không được dưới 12 tháng.Sau đó, lô hàng được xếp lên phương tiện vận tải (máy bay) để vận chuyển sang Việt Nam ngày 23/7/2014. Như vậy, thời điểm lô hàng cập cảng Việt Nam thì hạn dùng còn lại không còn đủ 12 tháng (sản xuất từ tháng 6/2013).Tuy nhiên, với lô hàng này, ngày 1/8/2014, phía bệnh viện đã có văn bản gửi Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh giải trình về lý do hạn dùng lô hàng còn lại dưới 12 tháng và xin được thông quan vì lý do nhân đạo. Tới ngày 6/8/2014, Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận và làm thủ tục ngay cho 2 tờ khai nhập khẩu lô hàng trên và 2 tờ khai đều đã được thông quan ngày 7/8/2014."Như vậy, việc lô hàng thuốc còn lại hạn dùng quá ít khi hoàn thành thủ tục nhập khẩu không phải do cơ quan hải quan kéo dài thời gian làm thủ tục,” đại diện ngành hải quan lên tiếng.Theo đại diện ngành này, vì lý do nhân đạo, cơ quan hải quan vẫn nhanh chóng thông quan lô hàng trong 1 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.Trước đó, liên quan đến vấn đề phải tiêu hủy gần 20.000 viên thuốc đặc trị ung thư này, Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố chỉ đạo Sở Y tế kiểm tra làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến việc chậm trễ lập thủ tục phê duyệt.Như VietnamPlus đã đưa tin, nói về sự việc này, bác sỹ Phù Chí Dũng, Giám đốc Bệnh viện Huyết học truyền máu Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đây là nguồn thuốc được viện trợ cho chương trình Tasigna co pay - chương trình thuốc dành cho các bệnh nhân mắc bệnh bạch cầu mạn dòng tủy.Ngày 27/11/2013, Công ty Novartis đã đồng ý viện trợ cho Bệnh viện Truyền máu-Huyết học thành phố 34.608 viên thuốc Tasigna 200mg dành cho 50 bệnh nhân tham gia chương trình Tasigna co pay. Tuy nhiên, quá trình làm thủ tục nhập lô thuốc này về Việt Nam gặp nhiều khó khăn."Tại thời điểm đó, thuốc Tasigna 200mg chưa lưu hành ở Việt Nam, do vậy, các thủ tục cấp phép kéo dài, phải mất gần một năm, bệnh viện mới nhập được thuốc về," bác sỹ Phù Chí Dũng lý giải.Đại diện phía bệnh viện cũng cho rằng, ngày 27/4/2014, số thuốc Tasigna được viện trợ đã cập Cảng Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh không đồng ý cho Bệnh viện Truyền máu-Huyết học Thành phố nhận thuốc với lý do hạn sử dụng của thuốc dưới 12 tháng.Sau nhiều lần làm việc, kiến nghị lên Sở Y tế, Bộ Y tế và Tổng cục Hải quan, đến ngày 13/8/2014, bệnh viện mới được nhận thuốc./.