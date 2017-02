Các sản phẩm từ Hàn Quốc thường có kí tự cuối dãy số

Ký hiệu này có nghĩa là sản phẩm chỉ được dùng trong vòng 6 tháng sau khi mở nắp

Sản phẩm chứa vitamin C chuyển màu sau khi mở nắp

Đánh dấu ngày sử dụng trên thân vỏ để không bị dùng đồ “hết date”

Hãy tập thói quen dọn dẹp bàn trang điểm hàng tháng nhé

Mascara, bút kẻ mắt chỉ nên sử dụng 3-6 tháng sau khi mở nắp

Bạn hãy nắm chắc những điều về hạn sử dụng của mỹ phẩm để tránh “tiền mất tật mang!”Bạn có bao giờ “mạnh tay” chi cho một hộp kem dưỡng đắt tiền nhưng lại xót xa không dám xài hũ kem ấy suốt thời gian dài?Hoặc lỡ vì ham đồ sale mà mua quá nhiều đến nỗi không dùng hết nổi trước khi chúng hết hạn? Đừng vì tiếc của mà dùng cố mỹ phẩm nhé, hậu quả sẽ “khôn lường” lắm đấy.Để biết khi nào là thời điểm cần nói lời tạm biệt với những sản phẩm làm đẹp, hãy đọc những lời chỉ dẫn dưới đây của Đẹp/Vietnam+ nhé!Thông thường các sản phẩm làm đẹp có thể sử dụng trong vòng 3 năm kể từ ngày sản xuất.Vậy nên, để biết sản phẩm của mình đã “quá date” chưa, bạn có thể kiểm tra dựa trên số ngày tháng năm sản xuất (manufacture date) hoặc số ngày tháng năm hết hạn (expired date) được dập trên bao bì sản phẩm.Với một số hãng, sản phẩm sẽ được đánh dấu theo mã hoặc lô hàng, các bạn có thể kiểm tra trên website chuyên check vấn đề này, là: http://checkcosmetic.net/.Nếu sản phẩm của bạn nằm ngoài khoảng giữa từ ngày sản xuất đến hạn sử dụng đã đến lúc bạn sẵn sàng loại bỏ sản phẩm đấy khỏi bàn trang điểm của mình rồi đấy.Tại sao lại có hạn mở nắp khi đã có hạn sử dụng và sản xuất? Khi bạn bắt đầu mở nắp chai lọ, sản phẩm sẽ tiếp xúc với môi trường bên ngoài, có thể gặp vi khuẩn, bị oxi hóa hoặc biến chất.Vậy nên tùy từng loại sản phẩm, sẽ có hạn mở nắp khác nhau được ký hiệu theo công thức: số + M - month (tháng), hoặc nếu không có ký hiệu đó, các bạn có thể tham khảo khoảng thời gian sử dụng thông thường như sau:Lưu ý: Các sản phẩm hữu cơ hoặc mỹ phẩm sạch không chứa chất bảo quản sẽ có hạn ngắn hơn so với các mỹ phẩm thông thường khác.Một số hoạt chất cần điều kiện bảo quản đặc biệt như vitamin C, vitamin A, amino acid sẽ bị biến đổi dần dần sau khi được đưa vào sản phẩm. Tức là, bạn giữ các sản phẩm càng lâu, tác dụng của sản phẩm sẽ càng giảm, thậm chí một số thành phần có thể lên men hoặc sản sinh các vi khuẩn độc hại. Thời gian sử dụng tốt nhất cho các sản phẩm có các hoạt chất đặc trị này là 3 - 6 tháng.- Các sản phẩm có thành phần vitamin C (đặc biệt là L-ascorbic acid) có khả năng bị oxi hóa rất nhanh khi tiếp xúc với môi trường. Các bạn nên dừng sử dụng càng nhanh càng tốt trước khi sản phẩm chuyển từ màu trắng trong sang màu nâu vàng.- Các sản phẩm có biểu hiện thay đổi kết cấu, trở nên bở hoặc vón cục, hoặc ngả màu, có mùi lạ so với ban đầu đều cần được bỏ đi ngay.- Nếu bạn không thể nhớ được bạn đã mua sản phẩm khi nào hoặc bắt đầu mở nắp khi nào, hãy dán mẩu giấy nhỏ ghi chú trên nắp sản phẩm.- Hãy sắp xếp bàn trang điểm của bạn ngăn nắp theo thứ tự thời gian. Những sản phẩm cận date hơn để gần hơn nơi bạn ngồi để ưu tiên sử dụng trước.Trong khi các sản phẩm có hạn xài lâu hơn hoặc chưa bị mở nắp có thể để xa hơn một tẹo.- Để mỹ phẩm ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp. Có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh nếu bạn có tủ lạnh dành riêng cho mỹ phẩm (không nên để chung mỹ phẩm với thức ăn, thực phẩm sống…).- Luôn đóng nắp cẩn thận sau khi sử dụng để tránh tình trạng đồ bị vi khuẩn xâm nhập.- Thanh lý ngay khi thấy sản phẩm trót mua thật ra không hợp với mình, việc này vừa giúp món đồ của bạn tìm được chủ mới phù hợp hơn, vừa giúp bạn thu hồi được chút vốn liếng đã đầu tư vào mỹ phẩm.- Nếu là một con nghiện mỹ phẩm và luôn muốn thử nhiều đồ mới, bạn chỉ nên mua minisize hoặc bộ sample có dung tích nhỏ để tránh tốn kém và phí phạm.- Kiểm tra hạn sử dụng/hạn sản xuất của sản phẩm trước khi mua. Nên mua khi sản phẩm còn hạn ít nhất một năm./.