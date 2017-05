Theo hãng thông tấn Yonhap, 13 nghị sỹ thuộc đảng Bareun ở Hàn Quốc ngày 2/5 đã tuyên bố ly khai khỏi chính đảng theo đường lối bảo thủ này, đồng thời nhấn mạnh sẽ ủng hộ ứng cử viên của đảng Hàn Quốc Tự do, nhằm tăng cường cơ hội giành chiến thắng của phe bảo thủ trong cuộc bầu cử tổng thống sắp diễn ra.Bản tin của Yonhap dẫn lời các nghị sỹ trên cho biết họ sẽ trở lại với đảng Hàn Quốc Tự do và hậu thuẫn ứng cử viên Hong Joon-pyo của đảng này. Đảng Bareun là tập hợp của những nghị sỹ tách ra từ đảng Hàn Quốc Tự do hồi đầu năm nay trong một cuộc đấu tranh nội bộ. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh ứng cử viên Yoo Seong-min của đảng Bareun không chịu rút lui mặc dù tỷ lệ ủng hộ đối với ông này đang giảm mạnh.Sau vụ ly khai trên, số nghị sỹ của đảng Bareun hiện chỉ còn 19 người và đảng này đã mất vị thế của một lực lượng quan trọng tại quốc hội. Nhiều nhà phân tích cho rằng động thái trên cũng báo trước việc chấm dứt sự tồn tại của đảng này.Hiện ứng cử viên hàng đầu cho chiếc ghế tổng thống Hàn Quốc là ông Moon Jae-in của đảng Dân chủ theo đường lối tự do, hiện đang giành được sự ủng hộ của hơn 40% số cử tri được thăm dò ý kiến. Con số này gấp đôi tỷ lệ ủng hộ của đối thủ trực tiếp là ông Ahn Cheol-soo của đảng Nhân dân theo đường lối trung tả. Sau vài tuần chỉ ở mức dưới 10%, tỷ lệ ủng hộ của cử tri đối với ông Hong Joon-pyo đã lên mức gần 20% và ứng cử viên này đã nổi lên thành một thách thức với ông Ahn Cheol-soo./.