Phủ tổng thống Hàn Quốc ngày 24/7 đã bác bỏ các bài báo nói rằng Cơ quan tình báo quốc gia (NIS) có thể đã ngừng các hoạt động phản gián và điều tra an ninh, nhấn mạnh rằng việc này phải được Quốc hội chấp thuận.Một thông báo ngắn của Phủ tổng thống có đoạn viết: “Các bài báo nói rằng NIS đã hoàn tất quyết định ngừng các cuộc điều tra an ninh là không đúng. Có ngừng chức năng điều tra an ninh của NIS hay không phải do Quốc hội quyết định.”Các bài viết nói NIS ngừng các cuộc điều tra an ninh xuất hiện sau khi người đứng đầu mới của NIS tuyên bố cấm tổ chức này can thiệp vào nền chính trị trong nước, một cam kết khi vận động tranh cử của Tổng thống Moon Jae-in.Luật pháp hiện hành quy định NIS phải tích cực điều tra và thu thập thông tin về các hoạt động chống phá nhà nước của các điệp viên Triều Tiên hay các nhân vật ủng hộ Seoul.Nhiều cựu quan chức của NIS bị nghi ngờ là đã có những hành động ủng hộ chính phủ cũ theo đường lối bảo thủ cũng như ứng cử viên Park Geun-hye trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống năm 2012.Nếu được xác nhận, các hoạt động trên có thể bị coi là đã vi phạm luật liên quan đến NIS, theo đó cơ quan này phải duy trì tính trung lập về chính trị./.