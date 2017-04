Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se. (Nguồn: NewsIn.Asia)

Theo hãng thông tấn Yonhap, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se ngày 27/4 cho rằng vẫn còn khả năng Triều Tiên sẽ có hành động khiêu khích quân sự và đây sẽ là chủ đề chính được thảo luận tại cuộc họp đặc biệt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào tuần này.Nhà ngoại giao hàng đầu này của Hàn Quốc được dẫn lời phát biểu trước khi lên máy bay tới New York: “Trong suốt tháng Tư, chúng ta vẫn luôn theo dõi chặt chẽ khả năng Triều Tiên thực hiện thêm hành động khiêu khích, và khả năng về hành động khiêu khích vẫn còn đó.”Theo dự kiến, ông Yun sẽ tham gia cuộc họp đặc biệt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên do Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson chủ trì.Đây là cuộc họp đầu tiên về chủ đề này của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và sẽ có sự tham gia của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và nhiều nhà ngoại giao của 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an.Ông Yun còn cho biết mục đích quan trọng nhất của việc thảo luận vấn đề Triều Tiên tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là ứng phó trước và chính xác với khả năng Triều Tiên có hành động khiêu khích.Ông nhấn mạnh rằng nếu Bình Nhưỡng làm như vậy thì họ sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt “không thể chịu nổi” như cảnh báo của Hàn Quốc, Mỹ và cộng đồng quốc tế.Ông cũng cho rằng việc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lần đầu tiên tổ chức một cuộc họp như vậy cho thấy cộng đồng quốc tế đang coi các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên là “nghiêm trọng hơn bao giờ hết”./.