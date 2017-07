Binh sỹ Hàn Quốc gác tại một trạm kiểm soát ở Paju gần đường phân định quân sự phân chia hai miền (MDL) ngày 17/7. (Nguồn: EPA /TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 20/7 thông báo, họ vẫn đang chờ đợi câu trả lời của phía Triều Tiên đối với đề nghị gần đây của Hàn Quốc về việc tiến hành đàm phán quân sự nhằm làm giảm tình trạng căng thẳng dọc tuyến biên giới giữa hai bên.Phát biểu tại một cuộc họp báo, người phát ngôn Moon Sang-gyun của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói rõ: "Chưa có câu trả lời từ phía Triều Tiên về đàm phán quân sự. Chúng tôi đang đợi câu trả lời tích cực. Chúng tôi sẽ phải đợi đến chiều nay. Chúng tôi đang thực hiện các bước chuẩn bị cho đàm phán."Tuy nhiên, quan chức này không nói rõ trong trường hợp Bình Nhưỡng không hồi đáp thì Seoul sẽ làm gì mà chỉ thông báo rằng bộ trên đang tham vấn với các giới chức khác có liên quan về vấn đề này.Trong khi đó, một quan chức thuộc Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc tiết lộ, nước này và Mỹ đang theo dõi chặt chẽ khả năng Triều Tiên thực hiện thêm các hành động khiêu khích, trong bối cảnh một bài báo nước ngoài đưa tin Bình Nhưỡng dường như đang chuẩn bị thực hiện thêm một vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm xa hay tầm trung trong vòng 2 tuần tới.Theo Yonhap, Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu (EP) Ryszard Czarnecki tuyên bố sự hiện diện của Ba Lan tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc trong năm 2018-2019 sẽ thúc đẩy gia tăng áp lực đối với Triều Tiên.Đồng thời, ông Czarnecki cũng kêu gọi các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) cứng rắn hơn trước hành vi khiêu khích của Bình Nhưỡng.Trả lời phỏng vấn qua thư điện tử với hãng thông tấn Yonhap, chính trị gia Ba Lan cho biết bản chất kinh tế kém hiệu quả của chế độ tại Triều Tiên sẽ dẫn tới sự sụp đổ của quốc gia biệt lập này.Ông Czarnecki phát biểu: "Áp lực quốc tế mạnh mẽ luôn phải được áp đặt lên Triều Tiên. Sự hiện diện của Ba Lan trong Hội đồng bảo an Liên hợp quốc trong 2 năm tới sẽ chỉ có thể làm tăng thêm sức ép này. Nghị viện châu Âu cũng kêu gọi các quốc gia EU cần cứng rắn hơn với thái độ hiếu chiến và liều lĩnh của Bình Nhưỡng."Hồi tháng 6/2017, Ba Lan cùng với Côte d'Ivoire, Guinea Xích đạo, Kuwait, Peru và Hà Lan đã trúng cử làm thành viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc với nhiệm kỳ bắt đầu từ tháng 1/2018./.