Hình ảnh vụ thử tên lửa liên lục địa Hwasong-14 của Triều Tiên được phát trên màn hình lớn ở quảng trường trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng ngày 29/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một quan chức thuộc Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 3/8 cho biết nước này có thể sẽ công bố các biện pháp trừng phạt chống Triều Tiên sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc áp đặt thêm các biện pháp mới sau các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới nhất của Bình Nhưỡng.Quan chức trên nhấn mạnh: “Các bộ có liên quan đang xem xét các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với Triều Tiên. Lần trước, Chính phủ Hàn Quốc công bố nhiều biện pháp trừng phạt đơn phương sau khi xem xét các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Tôi cho rằng chính phủ sẽ tính đến yếu tố đó.”Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 29/8 đã ra lệnh cho các quan chức xem xét các biện pháp trừng phạt đơn phương nếu thấy cần thiết sau khi Triều Tiên trước đó 1 ngày đã tiến hành vụ phóng ICBM lần thứ hai trong tháng.Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng có ít cơ hội để Seoul thực hiện các biện pháp trừng phạt hiệu quả do mối quan hệ liên Triều đã rất căng thẳng, còn việc đưa thêm các nhân vật chủ chốt của Triều Tiên vào danh sách đen thì cũng chủ yếu chỉ mang tính tượng trưng do họ không sử dụng ngân hàng của Hàn Quốc hay có tài sản gì ở nước này./.