Ông Moon Jae-in, ứng cử viên của đảng Dân chủ theo đường lối tự do (trái) và ông Ahn Cheol-soo (phải), ứng cử viên của đảng Nhân dân theo đường lối trung tả. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Theo hãng thông tấn Yonhap, Hàn Quốc ngày 19/4 đã kêu gọi Triều Tiên ngừng can thiệp vào cuộcsắp tới ở Hàn Quốc, đồng thời cáo buộc Bình Nhưỡng tìm cách gây chia rẽ trong các cử tri.Người phát ngôn Lee Duk-haeng của Bộ Thống nhất Hàn Quốc được dẫn lời phát biểu tại một cuộc họp báo cho biết: “Việc Triều Tiên tìm cách can thiệp vào nền chính trị ở Hàn Quốc không phải là điều gì mới. Triều Tiên cần chấm dứt cách hành xử lỗi thời của họ.”Phát biểu trên được đưa ra sau khi một bài bình luận gần đây đăng trên nhật báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, cho rằng không nên để các lực lượng theo đường lối bảo thủ ở Hàn Quốc nắm quyền lần nữa.Ngoài ra, ngày 18/4 vừa qua, trang mạng Uriminzokkiri của Triều Tiên cũng đăng bài nói rằng các lực lượng bảo thủ đang tìm cách ủng hộ ứng cử viên Ahn Cheol-soo của đảng Nhân dân theo đường lối trung tả để ngăn ứng cử viên Moon Jae-in, người đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận gần đây, thuộc đảng Dân chủ theo đường lối tự do có thể thắng cử./.