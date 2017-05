Một chi nhánh E-Mart ở Seoul, Hàn Quốc. (Nguồn: EPA)

Theo Viện Phát triển Hàn Quốc (KDI), nền kinh tế nước này đang có một số dấu hiệu phục hồi ở mức vừa phải, nhờ xuất khẩu và đầu tư khởi sắc. Chính phủ Hàn Quốc đã điều chỉnh tăng dự báo tốc độ tăng xuất khẩu của nền kinh tế lớn thứ tư châu Á này trong năm 2017 từ 2,9% lên 7%.Trong báo cáo tháng đánh giá các điều kiện kinh tế của đất nước được công bố ngày 7/5, KDI khái quát rằng xuất khẩu và đầu tư của Hàn Quốc hiện duy trì tốc độ tăng trưởng cao, báo hiệu hoạt động kinh tế đang tiếp tục mở rộng ở mức vừa phải.Xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 4/2017 tăng lên mức cao trong gần bảy năm là 24,2% và là tháng tăng thứ sáu. Xuất khẩu chất bán dẫn và tàu biển tăng lần lượt 56,9% và 102% so với tháng 4/2016.Tuy nhiên, động lực tăng trưởng còn yếu do tiêu dùng tư nhân không mạnh. Theo KDI, tăng trưởng trong hoạt động bán lẻ và sản xuất dịch vụ của Hàn Quốc hiện vẫn chưa cao, trong khi tâm lý người tiêu dùng mới chỉ cho thấy một sự phục hồi nhẹ.Doanh số bán lẻ của Hàn Quốc trong tháng Ba tăng 1,6%, so với mức 0,5% ghi nhận trong tháng Hai. Chỉ số tổng hợp tâm lý tiêu dùng Hàn Quốc đạt 101,2 trong tháng Tư, tăng so với mức 96,7 hồi tháng Ba và đánh dấu mức cao nhất đạt được từ tháng 10/2016 khi chỉ số này đứng ở mức 102./.