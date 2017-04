Hành khách xuống tàu ở đảo Cheju, Hàn Quốc. (Nguồn: Reuters)

Đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng Jeju ở miền Nam Hàn Quốc đang tìm cách thu hút thêm khách du lịch trong nước nhằm bù đắp lượng du khách Trung Quốc bị sụt giảm mạnh trong bối cảnh căng thẳng chính trị liên quan đến kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc.Theo các số liệu mới công bố ngày 22/4, số lượng du khách Trung Quốc thăm đảo Jeju tính từ đầu năm đến hết ngày 20/4 vừa qua đã giảm hơn 33% so với cùng kỳ năm ngoái, do ảnh hưởng từ lệnh cấm của chính quyền Bắc Kinh.Tuy nhiên, Jeju vẫn lạc quan vì tổng lượng du khách đến với hòn đảo này trong cùng kỳ tăng 2,3%, nhờ lượng du khách trong nước tăng tới gần 10%.Trước sự sụt giảm lượng khách Trung Quốc, chính quyền Jeju đang tăng cường các hoạt động quảng cáo và tiếp thị để thu hút nhiều khách du lịch trong nước hơn nữa, đặc biệt trong mùa Xuân và kỳ nghỉ hè sắp tới.Giới chức Jeju cũng lên kế hoạch tăng cường nỗ lực thu hút du khách từ các quốc gia và vùng lãnh thổ khác như Philippines, Hong Kong (Trung Quốc) và Nhật Bản.Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc dự báo lượng khách du lịch Trung Quốc tới nước này sẽ giảm khoảng một nửa so với con số 8 triệu lượt khách năm ngoái, chủ yếu do lệnh cấm của chính quyền Bắc Kinh.Theo thống kê, trong năm 2016, tổng cộng 17,2 triệu du khách nước ngoài đã tới Hàn Quốc, trong đó gần một nửa là khách Trung Quốc.Hiện chính phủ Hàn Quốc cũng đang xem xét đơn giản hóa các thủ tục cấp thị thực cho các công dân đến từ Đông Nam Á và Trung Đông, đồng thời nỗ lực hết sức để đa dạng hóa du khách nước ngoài nhằm thúc đẩy ngành du lịch nói chung./.