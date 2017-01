Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Hàn Quốc ngày 4/1 khẳng định sẽ duy trì chính sách cứng rắn qua việc gây sức ép và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên, đồng thời thực hiện các nỗ lực ngoại giao để cô lập Bình Nhưỡng hơn nữa.Trong báo cáo kế hoạch thường niên trình Thủ tướng Hwang Kyo-ahn hiện kiêm nhiệm chức vụ quyền Tổng thống Hàn Quốc, Bộ Thống Nhất Hàn Quốc, cơ quan phụ trách các vấn đề liên Triều, nêu rõ chính sách cứng rắn sẽ được duy trì trong năm 2017 nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.Trong một báo cáo khác, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết sẽ gây áp lực ngoại giao lên Triều Tiên ở mọi mặt thông qua việc cắt đứt nguồn tài chính, cô lập ngoại giao hơn nữa và hợp tác với các nước lớn nhằm thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.Phát biểu tại một phiên họp về các vấn đề an ninh và ngoại giao, ông Hwang nhận định năm nay có thể là một bước ngoặt trong vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, đồng thời cho rằng vấn đề này là thử thách lớn nhất đối với an ninh và là trở ngại lớn nhất đối với hòa bình và thống nhất hai miền Triều Tiên./.