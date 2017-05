Một số hình ảnh tại triển lãm. (Ảnh: Hoàng Hải/Vietnam+)

Cắt băng khai mạc triển lãm. (Ảnh: Hoàng Hải/Vietnam+)

Một số hình ảnh tại triển lãm. (Ảnh: Hoàng Hải/Vietnam+)

Một số hình ảnh tại triển lãm. (Ảnh: Hoàng Hải/Vietnam+)

Một số hình ảnh tại triển lãm. (Ảnh: Hoàng Hải/Vietnam+)

Một số hình ảnh tại triển lãm. (Ảnh: Hoàng Hải/Vietnam+)

Một số hình ảnh tại triển lãm. (Ảnh: Hoàng Hải/Vietnam+)

Triển lãm quốc tế về Năng lượng và Công nghệ Môi trường Entech 2017 lần thứ 9 đã khai mạc tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn (SECC- Thành phố Hồ Chí Minh) vào ngày 11/5.Theo ông Jaehan Shin, đại diện Công ty Bexco (Hàn Quốc), đây là lần thứ 9 Entech được tổ chức tại Việt Nam, nhưng là lần đầu tiên tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh với số lượng doanh nghiệp Hàn Quốc tham dự đông nhất, có 107 doanh nghiệp (tăng 40% so với năm ngoái).Tại Entech 2016, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã ký kết hợp tác xuất khẩu với hơn 270 đối tác tại các nước khu vực Đông Nam Á (trong đó 90% là doanh nghiệp Việt Nam), với trị giá đạt 35 triệu USD.Hiện Hàn Quốc được coi là một trong những nền kinh tế sáng tạo nhất thế giới, dẫn đầu cuộc Cách mạng Công nghệ lần thứ 4 (hay còn gọi là 4.0) mà Việt Nam cũng đang ráo riết đón đầu.Các công nghệ nổi bật được các doanh nghiệp Hàn Quốc giới thiệu tại Entech 2017 thuộc các lĩnh vực cấp phát điện, xử lý nước thải và năng lượng tái tạo…, hướng đến các tiêu chí giảm khí thải, thân thiện với môi trường.Một trong những gian hàng nổi bật nhất là của công ty Huyndai Engineering & Steel Industries, với sản phẩm tàu chuyên dùng cho nhà máy điện gió ngoài khơi, có ưu điểm tiết kiệm nhiên liệu, rút ngắn thời gian thi công.Trong khi đó, công ty Korea District Heating Engineering lại giới thiệu tiến bộ về máy phát điện, hệ thống sưởi, làm mát, sử dụng năng lượng tái tạo, không gây hại tới bầu khí quyền.Cũng với tiêu chí đó, công ty Sungchang Telecom đem đến Entech 2017 sản phẩm tấm pin năng lượng mặt trời, ứng dụng phương thức Non-CPU đầu tiên trên thế giới.Các công ty khác như Corkworld và Greenbio lại giới thiệu kỹ thuật trồng cây, phân bón tiên tiến, đáp ứng nhu cầu cải thiện chất lượng không khí trong các tòa nhà, nhận được sự quan tâm lớn từ thị trường nông sản hữu cơ.Các kỹ thuật lọc nước, xử lý nước thải, sử dụng công nghệ nano để lọc nước ô nhiễm được các công ty SSENG và H-Plus Eco đem tới triển lãm như một bước trong chiến lược mở rộng thị trường quốc tế.Triển lãm Entech 2017 do Bộ Công Thương Việt Nam bảo trợ, nhằm nâng cao nhận thức về tiết kiệm điện năng. Các sản phẩm của Hong Sung Precision, KMX, Network Korea hay Jain Technology đều đáp ứng tiêu chí này.Triển lãm Entech đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc, là cơ hội để Việt Nam quảng bá môi trường đầu tư an toàn và lành mạnh trong khu vực.Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc khác cũng trưng bày những thiết bị gia dụng chất lượng cao như đèn Ledix, máy hút bụi J-Etec, Dowon Apex…Lĩnh vực năng lượng nguyên tử cũng là một trong những thế mạnh của các công ty Hàn Quốc, trong đó Energyen Corp, Seojin Instech là những doanh nghiệp đầu tàu tham gia Entech lần này.Triển lãm Entech đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc, là cơ hội để Việt Nam quảng bá môi trường đầu tư an toàn và lành mạnh trong khu vực.Triển lãm kết thúc ngày 13/5.​Một số hình ảnh Triển lãm Entech 2017: