Ông Kim Jong-nam. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Hãng thông tấn Yonhap ngày 15/2 cho biết, Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn sáng cùng ngày đã triệu tập cuộc họp Ủy ban thường trực Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) để đánh giá về vụ sát hại ông Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.Ủy ban thường trực trên gồm các quan chức như Cố vấn an ninh và đối ngoại, Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia (NIS), bộ trưởng các Bộ Quốc phòng, Thống nhất, Ngoại giao, Chánh Văn phòng Phủ Tổng thống...Hội nghị tập trung thảo luận xung quanh vụ ám sát Kim Jong-nam và đánh giá các động thái khiêu khích của Triều Tiên liên quan đến vụ việc này.Vụ sát hại ông Kim Jong-nam được cho là sẽ có tác động đến tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên./.