Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ được triển khai tại Seongju, Hàn Quốc ngày 30/5. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-gyun thông báo chính phủ nước này đã từ bỏ kế hoạch tiến hành khảo sát tại chỗ trong tuần này về mức độ bức xạ điện từ do hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ gây ra.Phát biểu trước báo giới ngày 21/7, ông Moon Sang-gyun cho biết Bộ Quốc phòng đã có kế hoạch khảo sát mức bức xạ tại nơi triển khai THAAD và có tham khảo ý kiến người dân tại khu vực, song kế hoạch này đã bị hủy do sự phản đối của “các nhóm dân sự liên quan."Tuy nhiên, ông Moon Sang-gyun nhấn mạnh rằng nếu cư dân địa phương vẫn muốn tiến hành khảo sát và sẵn sàng tham gia hoạt động này thì Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sẽ ủng hộ.Tháng Bảy năm ngoái, Mỹ và Hàn Quốc đã đạt thỏa thuận lắp đặt một khẩu đội THAAD tại Seongju, tỉnh Bắc Gyeongsang. Hiện hai trong số sáu bệ phóng trong hệ thống THAAD đã được lắp đặt, song chính phủ mới ở Hàn Quốc đã tạm ngừng việc triển khai hệ thống này để tiến hành các đánh giá về tác động môi trường.Người dân Seongju lo ngại về mức độ bức xạ điện từ do hệ thống vũ khí này gây ra vì hệ thống này sử dụng cụm ra đa AN/TPY-2 rất mạnh để xác định mục tiêu bằng cách phóng ra tia sóng điện từ./.