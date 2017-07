Bà Sun Kum-Soon (trái), 75 tuổi, người Hàn Quốc đoàn tụ với anh họ là Sun Yong-Ju (giữa), 82 tuổi, trong cuộc đoàn tụ ở Kumgang ngày 22/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 1/8, quan chức Chính phủ Hàn Quốc cho biết nước này đã một lần nữa kêu gọi Triều Tiên chấp nhận đề nghị đối thoại mới nhất về việc đoàn tụ các gia đình bị ly tán do chiến tranh, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục các nỗ lực nhiều mặt nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa hai bên.Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, quan chức không nêu tên trên cho biết Hàn Quốc đang kêu gọi Triều Tiên trả lời về đề nghị đối thoại.Hàn Quốc sẽ không từ bỏ nỗ lực giải quyết các vấn đề nhân đạo cũng như xoa dịu căng thẳng quân sự.Quan chức trên cũng bác bỏ thông tin cho rằng Hàn Quốc đã ngừng xem xét cung cấp khoản viện trợ trị giá 6 triệu USD cho dự án điều tra dân số của Triều Tiên sau các vụ phóng tên lửa mới đây của nước này.Trước đó, ngày 24/7, Hàn Quốc đã đề xuất đàm phán về việc nối lại chương trình đoàn tụ các gia đình ly tán trong Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) vào dịp Tết Trung thu năm nay, nhân kỷ niệm 10 năm ra đời Tuyên bố chung liên Triều (4/10/2007).Tuy nhiên cho đến nay, Bình Nhưỡng vẫn chưa đưa ra phản hồi nào đối với các đề xuất đối thoại này.Lời kêu gọi mới nhất trên được đưa ra sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) lần thứ 2 trong vòng 1 tháng vào cuối ngày 28/7 vừa qua.Liên quan đến tình hình căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên, hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Lực lượng Không quân Thái Bình Dương (PACAF) ngày 1/8 thông báo 12 máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Mỹ sẽ được triển khai tạm thời tới Hàn Quốc, một động thái được coi là thể hiện cam kết của Mỹ đối với an ninh khu vực.PACAF cho biết cùng với đó, khoảng 200 binh sỹ không quân Mỹ dự kiến sẽ tới Căn cứ Không quân Kunsan cách thủ đô Seoul khoảng 180 km về phía Nam trong tháng 8, nhằm thực hiện nhiệm vụ luân chuyển kéo dài 4 tháng. Tuy nhiên, PACAF không nói rõ lịch trình cụ thể vì lý do an ninh.Hồi cuối tuần qua, phía Mỹ đã điều 2 máy bay ném bom chiến lược B-1B tới khu vực này sau khi vụ phóng thử ICBM của Bình Nhưỡng hôm 28/7./.