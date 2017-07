Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha. (Nguồn: Yonhap)

Theo Yonhap, Bộ Ngoại giao Hàn quốc cho biết các nhà ngoại giao hàng đầu của Hàn Quốc và New Zealand đã thảo luận về vấn đề hạt nhân Triều Tiên và hợp tác song phương trong một cuộc điện đàm vào ngày 24/7.Theo Bộ Ngoại giao Hàn quốc, trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng New Zealand Gerry Brownlee, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha đã làm sáng tỏ nỗ lực của Chính phủ Hàn Quốc trong việc kiến tạo hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên, điều mà bà cho rằng rất quan trọng trong việc đảm bảo sự ổn định ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và cả bên ngoài khu vực này.Bộ Ngoại giao Hàn Quốc dẫn lời Ngoại trưởng Kang Kyung-wha nêu rõ: "Cộng đồng quốc tế cần ứng phó những khiêu khích quân sự của các vụ thử hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên bằng áp lực và các biện pháp trừng phạt, nhưng chỉ bằng một cách mà cuối cùng sẽ đưa Triều Tiên tới bàn đàm phán."Về phần mình, Ngoại trưởng New Zealand Brownlee đã lên tiếng ủng hộ kế hoạch tạo thuận lợi cho hòa bình của Hàn Quốc và khẳng định sự hợp tác của nước này với Hàn Quốc trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh từ sự phát triển tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên./.