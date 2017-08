Lãnh đạo nhóm nghị sỹ của đảng Hàn Quốc Tự do Chung Woo-taik. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Theo hãng thông tấn Yonhap, lãnh đạo nhóm nghị sỹ của đảng Hàn Quốc Tự do Chung Woo-taik ngày 8/8 đã phê phán cách tiếp cận vừa trừng phạt vừa đối thoại với Triều Tiên của Tổng thống Moon Jae-in, cho rằng chính sách này đang đưa ra một tín hiệu sai đối với Bình Nhưỡng.Phát biểu tại một cuộc họp với các quan chức cấp cao của đảng trên, ông Chung nhấn mạnh: “Chính phủ của chúng ta đang đưa ra một tín hiệu sai khi một mặt nói về trừng phạt và sức ép, mặt khác lại đề nghị đối thoại. Trong tiến trình tìm kiếm giải pháp cơ bản cho chương trình hạt nhân của Triều Tiên, Tổng thống Moon cần phải bày tỏ lập trường trước sau như một đối với Triều Tiên và cộng đồng quốc tế.”Ông Chung đưa ra những phát biểu trên trong bối cảnh xuất hiện nhiều mối lo ngại rằng lập trường cứng rắn và các vụ thử tên lửa của Triều Tiên đã làm giảm động lực của sáng kiến của ông Moon về việc tái can dự với Bình Nhưỡng thông qua đối thoại, buộc Triều Tiên phải phi hạt nhân hóa và xây dựng nền hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên.Gần đây, đảng Hàn Quốc Tự do đã tăng cường kêu gọi xem xét lại chính sách của ông Moon và đòi chính phủ cân nhắc việc triển khai lại các loại vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ nhằm đạt được thế cân bằng về sức mạnh hạt nhân với Triều Tiên./.