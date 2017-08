Khách hàng mua sắm tại một cửa hàng bán lẻ ở Seoul. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc (KITA) cảnh báo nước này có thể sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu Mỹ gia tăng áp lực với Trung Quốc về các vấn đề thương mại, trong bối cảnh Hàn Quốc đang phải cạnh tranh mạnh mẽ với Trung Quốc để giành thị phần lớn hơn tại Mỹ.Trong một báo cáo, KITA nêu rõ việc Washington siết chặt nhập khẩu đối với Trung Quốc có thể kéo theo những rủi ro Mỹ điều chỉnh chính sách nhập khẩu đối với các sản phẩm từ Hàn Quốc.Báo cáo dựa trên những đánh giá của KITA cho rằng chính quyền Mỹ "có quá nhiều" cuộc điều tra chống phá giá đối với các sản phẩm của Hàn Quốc nếu so về thị phần của Hàn Quốc trong thị trường nhập khẩu Mỹ.KITA cho rằng: "Washington mới đây đã tiến hành một loạt cuộc điều tra chống phá giá nhằm vào 16 mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, và cả 12 sản phẩm của Hàn Quốc, mặc dù Bắc Kinh chiếm thị phần tại Mỹ gấp 6 lần so với Seoul."Trong khi đó, một báo cáo của Viện Nghiên cứu Kinh tế quốc tế Peterson cũng cho biết Hàn Quốc có thể sẽ bị ảnh hưởng lớn bởi các chính sách siết chặt nhập khẩu từ Mỹ, hiện đang được điều tra. Theo đó, hồi năm 2016, Mỹ đã hạn chế nhập khẩu gần 8% các sản phẩm từ Hàn Quốc và giới chuyên gia ước tính con số có thể lên đến 12% nếu các cuộc điều tra về chống phá giá được tiến hành. Do đó, KITA cho rằng Hàn Quốc đang đối mặt với rủi ro từ việc Mỹ gia tăng điều chỉnh chính sách nhập khẩu đối các mặt hàng từ nước này, trong khi Seoul tiếp tục cạnh tranh giành thị phần tại thị trường Mỹ với Trung Quốc.Mỹ hiện áp dụng chính sách chống phá giá đối với 21 sản phẩm của Hàn Quốc, trong đó có tới 14 mặt hàng đang cạnh tranh với phía Trung Quốc để giành thị phần tại Mỹ. Hồi năm 2012, Mỹ và Hàn Quốc đã ký kết thỏa thuận thương mại tự do, một thỏa thuận mang tính biểu tượng về hợp tác kinh tế giữa hai nước đồng minh quân sự trong nhiều thập kỷ.Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ sửa đổi hoặc hủy bỏ thỏa thuận này trong bối cảnh Mỹ phải hứng chịu thâm hụt thương mại nặng nề trong cán cân thương mại với Hàn Quốc./.