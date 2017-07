Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (giữa) tại thủ đô Seoul ngày 10/7. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo hãng thông tấn Yonhap, ngày 20/7, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua một dự luật về việc cơ cấu lại chính phủ sau nhiều ngày thương lượng khó khăn.Động thái này diễn ra chỉ vài giờ sau khi các đảng thuộc cả phe cầm quyền và đối lập đạt được thỏa thuận về các chi tiết của dự luật và được cho là sẽ hỗ trợ các nỗ lực của Tổng thống Moon Jae-in nhằm hoàn thiện chính quyền non trẻ của mình.Theo thỏa thuận giữa các chính đảng, Cơ quan quản lý các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được nâng cấp thành một bộ có nhiệm vụ hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp và các doanh nghiệp rất nhỏ.Trong khi đó, một văn phòng phụ trách các cuộc thương lượng về thương mại cấp thứ trưởng sẽ được ghép vào Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng; Bộ Khoa học, Công nghệ thông tin - Truyền thông và Kế hoạch Tương lai sẽ đổi tên thành Bộ Khoa học, Công nghệ, Thông tin và Truyền thông.Bên cạnh đó, Bộ An toàn công cộng và An ninh sẽ bị giải thể trong khi lực lượng bảo vệ bờ biển và lực lượng phòng cháy chữa cháy thuộc bộ này sẽ được tách ra để thực hiện chức năng như là các cơ quan riêng rẽ.Trong các cuộc thương lượng giữa các đảng, vấn đề gai góc lớn là đề nghị để Bộ Môi trường kiểm soát tất cả các chức năng liên quan đến nguồn nước của Bộ Đất đai và các đảng đã quyết định sẽ thảo luận thêm về vấn đề này tại một ủy ban đặc biệt của Quốc hội vào cuối tháng 9 tới./.