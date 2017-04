Xe tăng K1A2 của Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận chung với các lực lượng Mỹ ở Pocheon, cách thủ đô Seoul (Hàn Quốc) khoảng 65km về phía đông bắc ngày 26/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giới chức an ninh Hàn Quốc và Mỹ nhất trí tìm kiếm các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn nhằm vào Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng tiếp tục có những động thái khiến tình hình trên bán đảo này thêm căng thẳng.Tuyên bố ngày 27/4 của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Seoul và Washington đã đạt được thỏa thuận trên trong cuộc điện đàm giữa Giám đốc An ninh Quốc gia Hàn Quốc Kim Kwan Jin và Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ H.R.Mc Master bàn về kế hoạch triển khai Hệ thống Phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ.Hai bên nhất trí sẽ nhanh chóng tìm kiếm các biện pháp "không thể chịu đựng được" đáp trả Triều Tiên, bao gồm 1 nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc​ ngay khi Bình Nhưỡng có động thái khiến căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang.Hàn Quốc và Mỹ khẳng định sẽ phối hợp với cộng đồng quốc tế, trong đó có Trung Quốc, để duy trì các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ nhằm gia tăng sức ép với Triều Tiên.​Tuyên bố mạnh mẽ của Hàn Quốc và Mỹ được đưa ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế lo ngại Triều Tiên có thể tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 6 và tiếp tục tiến hành các phóng tên lửa đạn đạo.Liên quan đến việc triển khai THAAD tại Hàn Quốc, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 27/4 thông báo tất cả trang thiết bị cần thiết cho việc lắp đặt THAAD đã được vận chuyển tới khu vực triển khai ở Hàn Quốc và hệ thống này có thể sẵn sàng hoạt động sau khi hoàn tất việc lắp đặt.Mỹ đã bắt đầu đưa những bộ phận đầu tiên của THAAD tới Hàn Quốc hồi đầu tháng 3 sau khi Triều Tiên phóng thử 4 tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, quân đội 2 nước không muốn thảo luận công khai về quá trình triển khai do các ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc đang tranh cãi về vấn đề này.THAAD gồm 6 bệ phóng di động, 48 thiết bị đánh chặn, 1 radar AN/TPY-2 và bộ phận kiểm soát hỏa lực và thông tin liên lạc.THAAD có khả năng đánh chặn và phá hủy tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung trong giai đoạn cuối cùng của quá trình bay. Mỹ và Hàn Quốc đã nhất trí triển khai THAAD để đáp trả mối đe dọa từ việc Triều Tiên phóng tên lửa, song Trung Quốc lại phản đối khi cho rằng điều này không giúp ích trong việc răn đe Bình Nhưỡng mà chỉ phá vỡ sự cân bằng an ninh trong khu vực./.