Máy bay tàng hình F-22 của Mỹ. (Nguồn: Reuters)

Hãng thông tấn Yonhap ngày 14/2 đưa tin Hàn Quốc và Mỹ đã thảo luận việc triển khai các vũ khí chiến lược của Mỹ tham gia các cuộc tập trận chung thường niên mang tên "Giải pháp then chốt" và "Đại bang non" diễn ra vào mùa Xuân.Yonhap dẫn báo cáo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc gửi lên Ủy ban quốc phòng của Quốc hội, trong đó cho biết nội dung các cuộc thảo luận giữa Hàn Quốc với Mỹ liên quan việc mở rộng quy mô triển khai các vũ khí chiến lược của Washington trong cuộc tập trận quân sự chung nhằm hiện thực hóa cam kết của đồng minh Mỹ-Hàn đối phó với Triều Tiên.Theo một quan chức của bộ trên, hai bên đã thống nhất triển khai các vũ khí chiến lược của Mỹ như tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân, máy bay ném bom tàng hình F-22... trong các cuộc tập trận chung nói trên.Báo cho cho biết thêm các cuộc tập trận chung thường niên nhằm huấn luyện tăng cường năng lực đáp trả và đối phó với vũ khí hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) của Triều Tiên, đồng thời thông qua cuộc tập trận gửi một thông điệp mạnh mẽ tới Bình Nhưỡng.Các cuộc tập trận "Giải pháp then chốt" và "Đại bang non" hàng năm thường được tiến hành trong khoảng thời gian từ đầu tháng 3 đến hết tháng 4. Bình Nhưỡng luôn coi đây là cuộc tập dượt cho các hành động tấn công Triều Tiên.Theo giới quan sát, khả năng Mỹ điều vũ khí chiến lược tham gia tập trận chung Hàn-Mỹ là rất cao trong bối cảnh Triều Tiên vừa tiến hành vụ phóng thử tên lửa đạn đạo đất đối đất tầm trung Pukguksong-2.Đây là vụ phóng tên lửa đầu tiên của Bình Nhưỡng kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức hôm 20/1 vừa qua.Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết tên lửa này được phóng từ căn cứ không quân Banghyon thuộc tỉnh Bắc Pyongan của Triều Tiên, và đã bay được khoảng 500 km trước khi rơi xuống Biển Nhật Bản./.