Ông Đinh Duy Tân, Trưởng công an xã Bình Trị, huyện Kiên Lương (Kiên Giang), vừa cho biết khoảng 23 giờ ngày 10/2, một nhóm khoảng 40 người hung hãn xông vào cơ quan Công an xã Bình Trị nằm trong khuôn viên trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Bình Trị để giải thoát cho những đối tượng bị mời về làm việc trong vụ tranh chấp ngư trường xảy ra trong đêm.Theo ông Tân, trước đó Công an xã Bình Trị nhận được tin báo của quần chúng về việc xảy ra vụ tranh chấp ngư trường làm 1 chiếc ghe bị chìm tại bãi sò giống do Hợp tác xã Đồng Lợi thuộc xã Bình Trị, huyện Kiên Lương quản lý.Ngay sau đó, Công an xã Bình Trị đến hiện trường giải quyết và mời 5 đối tượng có liên quan về trụ sở để tiếp tục làm rõ vụ việc.Khi về đến cơ quan chưa đầy 5 phút thì có khoảng 40 người lạ mặt tập trung trước cổng trụ sở để đòi gặp các đối tượng trên.Công an xã đóng cổng và giải thích với nhóm người này rằng, sau khi làm việc xong sẽ cho gặp.Không chấp hành, nhóm đối tượng này còn manh động, xô đẩy cổng rào, ập vào uy hiếp lực lượng công an xã và xã đội để giải thoát cho đồng bọn.Sau khi giải thoát xong, các đối tượng tiếp tục đi về hướng ấp Song Chinh cùng xã và đến nhà anh Trần Thanh Tú là xã viên của Hợp tác xã Đồng Lợi để gặp anh này.Không gặp được anh Tú, nhà lại đóng cửa nên nhóm đối tượng đó tiếp tục đập phá cửa nhà, một số thùng nước đá của gia đình anh Tú, lấy đi một số mực tươi.Tiếp đó, nhóm người này lấy chiếc ghe cào biển của anh Lê Văn Ngọc đậu trước cửa nhà anh Tú chạy về hướng huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang và huyện Kiên Lương điều tra làm rõ, truy bắt các đối tượng vi phạm pháp luật để xử lý./.