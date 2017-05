Máy bay của Hãng hàng không Aeroflot. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 1/5, Đại sứ quán Nga tại Thái Lan cho hay ít nhất 27 người đã bị thương trên chuyến bay của hãng hàng không Aeroflot (Nga) từ Moskva đến Bangkok khi máy bay Boeing 777 chở họ đi vào vùng không khí nhiễu động.Tuyên bố của Đại sứ quán Nga nêu rõ trong số các nạn nhân có 24 người Nga và 3 người Thái Lan.Toàn bộ những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện chữa trị với mức độ nghiêm trọng khác nhau, trong đó chủ yếu là gãy xương và bầm giập, song không có ai bị nguy hiểm đến tính mạng.Theo Đại sứ quán Nga, nguyên nhân một số hành khách bị thương là do họ không thắt dây an toàn.Hãng thông không Aeroflot cũng xác nhận các hành khách bị thương khi máy bay đi qua vùng không khí nhiễu động 40 phút trước khi hạ cánh tại thủ đô Bangkok. Phi hành đoàn đã không kịp cảnh báo hành khách do vùng nhiễu động xuất hiện khi bầu trời vẫn trong./.