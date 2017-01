Còn 2 ngày nữa sẽ chính thức kết thúc đợt nghỉ Tết 2017, chính vì vậy mà lượng phương tiện đổ về Hà Nội gia tăng đột biến.Ghi nhận tại tuyến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, hàng chục ngàn ôtô đổ về Thủ đô gây ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng.Tình trạng ùn tắc kéo dài khoảng 25km từ đoạn giữa cao tốc cho tới gần trạm thu phí hướng Hà nội, khu vực giáp ranh giữa Hà Nội và Hà Nam.Được biết trước đó, khoảng 15 giờ chiều 31/1 một vụ va chạm liên hoàn giữa 3 xe ôtô lưu thông cùng chiều tại km206 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, gần cầu vượt Vạn Điểm thuộc địa phận xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín khiến cả tuyến đường ùn tắc.Nguyên nhân tai nạn có thể do các tài xế điều khiển xe chạy với tốc độ cao, không giữ được khoảng cách an toàn.Rất may sự cố không gây thiệt hại về người.Đến thời điểm 8 giờ tối, tuyến đường vẫn chưa có dấu hiệu được khai thông./.