Cảnh sát Philippines. (Nguồn: THX/TTXVN)

Chính quyền Philippines đang nỗ lực chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 30, sẽ diễn ra từ ngày 26-29/4 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Philippines ở thành phố Pasay.Theo thông báo ngày 23/4, khoảng 41.000 nhân viên an ninh và các lực lượng vũ trang đã sẵn sàng tham gia bảo đảm an ninh cho các sự kiện của Hội nghị.Người đứng đầu lực lượng cảnh sát quốc gia khu vực thủ đô, ông Oscar Albayalde cho biết khoảng 26.000 binh sỹ và cảnh sát, cùng với 15.000 nhân viên an ninh từ các cơ quan khác nhau của chính phủ Philippines sẽ được triển khai để phục vụ Hội nghị thượng đỉnh ASEAN.Lễ ra quân đảm bảo an ninh cho hội nghị đã được tổ chức ngày 23/4 tại công viên Rizal ở thủ đô Manila.Các "vùng cấm bay" và "vùng cấm tàu thuyền qua lại" cũng sẽ được áp đặt trong thời gian diễn ra hội nghị, mặc dù cảnh sát khẳng định các lực lượng chức năng không phát hiện bất kỳ mối đe dọa nào đối với sự kiện này./.